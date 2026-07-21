世界盃為大紐約區 帶來約21億元經濟效益
過去一個月，紐約街頭隨處可見身穿各參賽國球衣的球迷。世界盃紐約／新澤西賽事組委會稱，僅6月，世界各國的球迷就消費了12億元，總共帶來了21億元的經濟效益(economic impact)。組委會還表示，同期產生了2億2800萬元的稅收。
「如果你去比賽球場，就能看到人潮湧動，銷售飆升，稅收也大幅增長」，來自西班牙並親臨決賽現場的穆尼奧斯(Alberto Munoz)說，「所以，每次世界盃都會帶動經濟」。
除了總共有超過64萬5000名現場觀眾觀看比賽外，大紐約地區還有超過100萬人參加了球迷活動。許多人在酒吧觀看比賽。一些在家看比賽的人說，比賽日他們在大街上能看到大量球迷。
「我幾乎在紐約市的各個地方都看過比賽」，球迷德維托(Jonathan DeVito)說，「你真的可以去任何地方看球。我去過幾次上西區，也去過幾次金融區的酒吧，還去過幾次西村(West Village)」。
對於去現場看比賽的球迷來說，交通非常方便。「我坐過火車，也坐過公車，各種方式都體驗過了。還有一次，我甚至叫了優步」，看了三場比賽的球迷馬里亞諾(Angela Mariano)說，「感覺很棒。真的，非常棒」。
在總共八場比賽中，接駁公車共運送了超過11萬6000名球迷，而且所有球迷在比賽結束後不到三小時都離開了。新澤西運輸局(NJ Transit)在世界盃期間沒有重大故障。不過該機構稱，國際足總(FIFA)並未提供準確數據，實際客流量僅為預期的一半多一點。酒店的業績也未達預期。紐約市酒店協會表示，FIFA預測客房收入將增加3億元，但實際收入卻少了1億2000萬元以上。
不過，也有人雖住進了紐約的飯店，最後卻沒有到現場看比賽。「我本來想去現場，但票價太貴了」，遠道而來的西班牙球迷蘭斯(Miguel Lance)說，他最終選擇在酒吧觀看比賽。
主辦單位表示，僅6月球迷就消費12億元，整體帶來約21億元經濟效益，同期也產生2億2800萬元稅收，顯示賽事對當地經濟有明顯拉抬作用。 本屆賽事共吸引超過64萬5000名現場觀眾，此外大紐約地區還有超過100萬人參加球迷活動，許多人也選擇在酒吧或家中觀看比賽。 NJ Transit指出，FIFA未提供準確數據，實際客流只有預期的一半多一點；酒店收入也少於預估。不過接駁公車運送逾11萬6000名球迷，且賽後3小時內順利疏散完畢。
精華 FAQ
主辦單位表示，僅6月球迷就消費12億元，整體帶來約21億元經濟效益，同期也產生2億2800萬元稅收，顯示賽事對當地經濟有明顯拉抬作用。
本屆賽事共吸引超過64萬5000名現場觀眾，此外大紐約地區還有超過100萬人參加球迷活動，許多人也選擇在酒吧或家中觀看比賽。
NJ Transit指出，FIFA未提供準確數據，實際客流只有預期的一半多一點；酒店收入也少於預估。不過接駁公車運送逾11萬6000名球迷，且賽後3小時內順利疏散完畢。
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