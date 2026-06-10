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8大道槍擊案非裔慣匪被捕 專在附近搶華裔

記者胡聲橋╱紐約報導
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8大道槍擊案中槍手朝受害華男腿部開槍。(讀者提供)
8大道槍擊案中槍手朝受害華男腿部開槍。(讀者提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙8大道槍擊案中，31歲華裔男子遭槍擊重傷。
  • 重點二：警方接獲線索後逮捕非裔嫌犯，對方已承認涉案。
  • 重點三：嫌犯被指專在8大道犯案，另涉一起街頭搶劫案。

布碌崙(布魯克林)8大道4月底發生了一起槍擊案，一名31歲華裔男子遭槍擊受重傷。這起案件發生在華裔聚居區，相關影片很快在社群媒體流傳，引起了居民的高度關注。轄管案發區域的市警66分局稱，一名知情者近日向他們提供線索後，他們於本周成功抓獲了涉案的一名非洲裔男子。這名男子已向警方承認涉案，警方認為他是專門在8大道搶劫華裔居民的慣匪。

4月27日凌晨3時30分，8大道交58街附近傳出了多聲槍響，當地居民還聽到了槍手和受害華人的對話和其他人的求救聲。警方趕到現場後發現，一名華裔男子左腿和腹部中槍，躺在人行道上，身邊流著許多鮮血。急救人員立即將這名中槍者送入瑪摩利醫院接受搶救，當時中槍華男傷勢很重。

警方通緝的布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)
警方通緝的布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)

案發時的監控錄像顯示，嫌犯持槍逼迫華男，將華男從一處住宅前拉扯到另一處住宅前，搶奪華男身上的物品。看到華男不肯放手，嫌犯先是朝天開槍威脅，後來又直接朝華男身上開槍。

案發時，馬路上停著一輛打著故障燈的淺色汽車。當槍手開槍逃跑後，汽車也朝著同一方向開去。一開始大家猜測這輛汽車是嫌犯同夥開的，但隨著更多現場影片浮出水面，有人稱，受害華男當時剛下這輛汽車，就遭到了搶劫，車上的人不是搶劫犯同夥，而是華男的同事。這位同事是一名女性，所以不敢上前阻止持槍搶劫犯。案發後在大街上呼叫救命的就是這名女同事。

案發後，警方就基本確定嫌犯是一名外族裔男子。5月2日，警方發布了8大道槍擊案嫌犯的照片，呼籲居民提供線索，並以搶劫罪對這名嫌犯進行通緝。

警方近日接到了一名知情者提供的線索，並根據線索順藤摸瓜，逮捕了一名非洲裔嫌犯。這名嫌犯已向警方承認參與這起槍擊案，隨後還承認此前曾參與8大道的另一起街頭搶劫案。這名非洲裔已被送往布碌崙刑事法院接受聆訊，檢方對他提出了持槍搶劫等多項重罪指控。

精華 FAQ

  • 案發於4月27日凌晨，31歲華裔男子在8大道交58街附近遭槍擊，左腿與腹部中彈，傷勢一度非常嚴重，隨即被送往瑪摩利醫院搶救。

  • 警方在發布嫌犯照片並持續徵求線索後，近日接獲知情者提供資訊，循線追查後成功逮捕一名非洲裔男子；嫌犯之後也向警方承認參與該案。

  • 警方認為他是專在8大道針對華裔居民下手的慣匪，除了這次槍擊案外，嫌犯還承認曾參與另一起街頭搶劫案，目前已被控持槍搶劫等重罪。

非裔 8大道 槍擊

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