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布魯克林8大道槍擊案嫌犯遭警方逮捕 已承認涉案

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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警方通緝的布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)
警方通緝的布碌崙8大道槍擊案嫌犯。(警方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙8大道槍擊案嫌犯已被警方逮捕，並承認涉案。
  • 重點二：受害華裔男子4月底遭槍擊重傷，案件引發社區高度關注。
  • 重點三：警方指嫌犯疑專搶華裔居民，現已遭起訴多項重罪。

布碌崙(布魯克林)8大道4月底發生了一起槍擊案，一名31歲華裔男子遭槍擊受重傷。這起案件發生在華裔聚居區，相關影片很快在社群媒體流傳，引起了居民的高度關注。轄管案發區域的市警66分局稱，一名知情者近日向他們提供線索後，他們於本周成功抓獲了涉案的一名非洲裔男子。這名男子已向警方承認涉案，警方認為他是專門在8大道搶劫華裔居民的慣匪。

4月27日凌晨3時30分，8大道交58街附近傳出了多聲槍響，當地居民還聽到了槍手和受害華人的對話和其他人的求救聲。警方趕到現場後發現，一名華裔男子左腿和腹部中槍，躺在人行道上，身邊流著許多鮮血。急救人員立即將這名中槍者送入瑪摩利醫院接受搶救，當時中槍華男傷勢很重。

案發時的監控錄像顯示，嫌犯持槍逼迫華男，將華男從一處住宅前拉扯到另一處住宅前，搶奪華男身上的物品。看到華男不肯放手，嫌犯先是朝天開槍進行威脅，後來又直接朝華男身上開槍。案發時，馬路上停著一輛打著故障燈的淺色汽車。當槍手開槍逃跑後，汽車也朝著同一方向開去。一開始大家猜測這輛汽車是嫌犯同夥開的，但隨著更多現場影片浮出水面，有人稱，受害華男當時剛下這輛汽車，就遭到了搶劫，車上的人不是搶劫犯同夥，而是華男的同事。這位同事是一名女性，所以不敢上前阻止持槍搶劫犯。案發後在大街上呼叫救命的就是這名女同事。

案發後，警方就基本確定嫌犯是一名外族裔男子。5月2日，警方發布了8大道槍擊案嫌犯的照片，呼籲居民提供線索，並以搶劫罪對這名嫌犯進行通緝。

警方近日接到了一名知情者提供的線索，並根據線索順藤摸瓜，成功逮捕了一名非洲裔嫌犯。這名嫌犯已向警方承認參與這起槍擊案，隨後還承認此前曾參與8大道的另一起街頭搶劫案。這名非洲裔已被送往布碌崙刑事法院接受聆訊，布碌崙檢方對他提出了持槍搶劫等多項重罪指控。

8大道槍擊案中槍手朝受害華男腿部開槍。(讀者提供)
8大道槍擊案中槍手朝受害華男腿部開槍。(讀者提供)

精華 FAQ

  • 警方接獲一名知情者提供的線索後，循線追查並成功逮捕嫌犯。該名非洲裔男子到案後已向警方承認參與本案，顯示警方偵辦取得關鍵突破。

  • 案件發生於4月27日凌晨，受害31歲華裔男子在8大道交58街附近遭持槍搶劫，左腿與腹部中彈重傷，隨即被送往醫院急救。

  • 布碌崙檢方已對嫌犯提出持槍搶劫等多項重罪指控。警方也懷疑他是專門在8大道針對華裔居民下手的慣匪，並稱其還涉另一起搶劫案。

8大道 槍擊 布碌崙

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