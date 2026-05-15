產後憂鬱又失婚、母病 布碌崙8大道華女欲跳樓獲救

布碌崙8大道一名華裔年輕女子爬上樓頂，意欲輕生。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林 )8大道 華社14日下午發生一起年輕華女欲跳樓輕生的事件，所幸經過開導和營救，這名年輕華女獲救。

14日下午約3時左右，8大道的行人突然看到8大道交54街，門牌號為54街824號的一棟四層商住兩用樓樓頂，有一名年輕女性站在樓頂邊緣，攀扶著樓頂外圍的一圈欄杆，似乎欲跳下。這名女子染著淺黃色的頭髮，身穿黃色外套，打扮入時。看到這一嚇人的情景，很快有人撥打911，警察和急救人員隨著警車和救護車趕到現場。

樓下居民越聚越多，大家的心都懸著，擔心發生意外。圍觀者希望這名女子能早點放棄輕生的念頭。從樓下看，這名輕生女子似乎在和別人說話，約下午5時以後，樓下的居民可以清楚看到一名戴著頭盔，身穿藍色制服站在通往樓頂的樓梯上，在和輕生女子說著什麼。欲輕生的女子站在樓頂欄杆的外面，手扶著欄杆，情況依然不明。但約下午5時10分，這名女子和營救人員一起離開了樓頂。5時30分，數名急救人員用擔架將這名女子抬出大樓，並抬上了救護車，擔架上被救的女子蓋著毯子，顯得很安靜，似未受傷。 營救人員正勸說華裔年輕女子放棄輕生念頭。(記者胡聲橋／攝影) 急救人員用擔架將意欲輕生的華女送上救護車。(記者胡聲橋／攝影)

知情人士說，這名華裔女子27歲，就住在事發建築內。她兩個月前剛生孩子，患上產後抑鬱症，去看過心理醫生，應該正在接受治療。讓事情雪上加霜的是，她的丈夫離開了她，母親正在住院接受治療。女子承受著巨大的情緒和心理壓力，到達崩潰邊緣。知情人說，這名女子當天喝了點酒，於是產生輕生念頭。

一直在幫助居民保持心理健康的紐約親子互助會負責人黃妮可說，在紐約生活，各種心理壓力都很大，失業、離婚、大生意失敗等各種原因都會給人巨大的心理壓力，心理壓力會導致抑鬱，抑鬱會產生極端行為。政府和社區有很多資源，可以尋求心理幫助。