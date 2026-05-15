我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

產後憂鬱又失婚、母病 布碌崙8大道華女欲跳樓獲救

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙8大道一名華裔年輕女子爬上樓頂，意欲輕生。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙8大道一名華裔年輕女子爬上樓頂，意欲輕生。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道華社14日下午發生一起年輕華女欲跳樓輕生的事件，所幸經過開導和營救，這名年輕華女獲救。

14日下午約3時左右，8大道的行人突然看到8大道交54街，門牌號為54街824號的一棟四層商住兩用樓樓頂，有一名年輕女性站在樓頂邊緣，攀扶著樓頂外圍的一圈欄杆，似乎欲跳下。這名女子染著淺黃色的頭髮，身穿黃色外套，打扮入時。看到這一嚇人的情景，很快有人撥打911，警察和急救人員隨著警車和救護車趕到現場。

樓下居民越聚越多，大家的心都懸著，擔心發生意外。圍觀者希望這名女子能早點放棄輕生的念頭。從樓下看，這名輕生女子似乎在和別人說話，約下午5時以後，樓下的居民可以清楚看到一名戴著頭盔，身穿藍色制服站在通往樓頂的樓梯上，在和輕生女子說著什麼。欲輕生的女子站在樓頂欄杆的外面，手扶著欄杆，情況依然不明。但約下午5時10分，這名女子和營救人員一起離開了樓頂。5時30分，數名急救人員用擔架將這名女子抬出大樓，並抬上了救護車，擔架上被救的女子蓋著毯子，顯得很安靜，似未受傷。

營救人員正勸說華裔年輕女子放棄輕生念頭。(記者胡聲橋／攝影)
營救人員正勸說華裔年輕女子放棄輕生念頭。(記者胡聲橋／攝影)
急救人員用擔架將意欲輕生的華女送上救護車。(記者胡聲橋／攝影)
急救人員用擔架將意欲輕生的華女送上救護車。(記者胡聲橋／攝影)

知情人士說，這名華裔女子27歲，就住在事發建築內。她兩個月前剛生孩子，患上產後抑鬱症，去看過心理醫生，應該正在接受治療。讓事情雪上加霜的是，她的丈夫離開了她，母親正在住院接受治療。女子承受著巨大的情緒和心理壓力，到達崩潰邊緣。知情人說，這名女子當天喝了點酒，於是產生輕生念頭。

一直在幫助居民保持心理健康的紐約親子互助會負責人黃妮可說，在紐約生活，各種心理壓力都很大，失業、離婚、大生意失敗等各種原因都會給人巨大的心理壓力，心理壓力會導致抑鬱，抑鬱會產生極端行為。政府和社區有很多資源，可以尋求心理幫助。

布碌崙 8大道 布魯克林

上一則

法拉盛4死縱火案控罪升級 嫌犯涉一級謀殺恐囚終身

下一則

勞資談判未果 長島鐵路周六恐罷工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙8大道槍案嫌犯 另涉四起華社搶劫案

紐約布碌崙8大道槍案嫌犯 另涉四起華社搶劫案
布碌崙8大道槍擊案 警公布影像緝兇

布碌崙8大道槍擊案 警公布影像緝兇
紐約火災奪命今年來40死 超越去年同期

紐約火災奪命今年來40死 超越去年同期
自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌