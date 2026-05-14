長島華人美甲店4死9傷案開審 目擊者：肇事車騰空飛衝

庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

長島 鹿園(Deer Park)華人 美甲店四死九傷車禍案本周開審。涉嫌於2024年6月28日酒後駕車撞入店內的駕駛施瓦利(Steven Schwally)出庭受審。庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入夏威夷 美甲店(Hawaii Nail & Spa)，導致店東、店員和顧客死傷，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。

檢方指控，現年66歲的施瓦利當時駕駛一輛2020年雪佛蘭休旅車，衝入位於鹿園的夏威夷美甲店美甲店，造成四人死亡、九人受傷。死者包括一名30歲休班的紐約市警員；37歲的美甲店共同店主陳建財；以及兩名店員：41歲的徐燕和50歲的張妹仔。

庭審中，來自新海德公園(New Hyde Park)的女子Victoria Doto作證稱，案發當日她原本準備與妹妹前往鹿園購物。她在事發路口附近的紅燈前停車時，看見一輛SUV以極快速度橫穿街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨即衝入美甲店。

Doto表示，她立即停車跑向美甲店，看到店內傷者與死者倒臥，地上散落玻璃、磚塊與混凝土碎片，空氣中充滿呼救聲和壓克力指甲油氣味。她形容，肇事車輛已衝到店鋪後方，尾燈在塵土與混亂中仍然亮著。

另一名在店內工作的美甲師、來自新鮮草原的董薇(Wei “Vivian” Dhong，音譯)也通過現場翻譯作證。她說，車輛撞入店內後，整棟建築都在震動。她看到老闆陳建財在廢墟中奄奄一息，陳的妻子鄭文君(Wen Jun “Joey” Cheng，音譯)頭部受重傷、血流不止，呻吟說自己看不見、無法呼吸。董薇表示，鄭文君之後住院數周，出院後仍無法獨立行走。

檢方表示，施瓦利案發時處於醉酒狀態，事發數小時後測得血液酒精濃度為0.17%，超過紐約州法定上限0.08%的兩倍。檢方在開庭陳詞中稱，施瓦利當天早上離開旅館後，曾到美甲店旁一間酒鋪購買兩瓶375毫升的蒙特貝羅長島冰茶雞尾酒(Montebello Long Island Iced Tea Cocktail)。檢方還指出，財務紀錄顯示他是該酒鋪的常客。

施瓦利目前面臨四項二級謀殺罪及其他控罪，已否認有罪。若陪審團最終裁定罪名成立，他最高可能面臨27年半至終身監禁。該案審判預計將持續至6月。