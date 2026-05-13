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酒店訂房疲弱、票價跌 世足賽帶動經濟恐落空

記者范航瑜╱紐約報導
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世界盃(World Cup)足球賽首場比賽距今不到一個月，但大都會地區的住宿需求遠低於預期。圖為市府為學生舉辦的「足球街」活動。(取自市長辦公室)

世界盃(World Cup)足球賽首場比賽距今不到一個月，但大都會地區的住宿需求遠低於預期。根據追蹤酒店入住率的市場調研機構CoStar最新數據，紐約市現有酒店客房僅25%已被預訂，而賽事舉辦的六周期間，訂房缺口更為突出。

首場比賽訂於6月13日(周六)在大都會人壽球場(Met Life Stadium)舉行，當日全市僅約三分之一客房有預訂，較去年同期低12個百分點；就連備受矚目的7月19日世界盃決賽，目前入住預訂率也僅有20%。CoStar數據同時顯示，訂房跌幅最深的日子，恰恰集中在賽事舉辦當天，顯示遊客刻意迴避紐約。

國際足球總會(FIFA)聲稱全美104場比賽將全部售罄，但市場現實似乎恰恰相反。根據票務追蹤網站TicketData，巴西對摩洛哥一場的二手票價過去兩周已下跌9%，門票需求疲軟的信號相當明顯。

票價高企是首要阻力。FIFA直售下層看台票原價達640元，彼時參賽球隊甚至尚未公布。交通亦是一大障礙。大都會人壽球場沒有停車場，乘火車從賓州車站(Penn Station)前往的車票單程即達110元。市議會經濟發展委員會主席馬隆尼(Virginia Maloney)更指出，伊朗戰爭令外國遊客惶惶不安，川普政府的簽證政策亦對多國訪客設下重重障礙。

市旅遊與會展局執行長科克(Julie Coker)強調，紐約的訂房狀況實際上在主辦城市中仍屬前列，且趨勢正在改善。「3月份，世界盃期間的訂房率比2025年同期低11個百分點，現在差距已縮小至六個百分點。」且各大酒店已開始降價，位於曼哈頓中城第六大道的希爾頓酒店首場賽事前四晚的最低房價，目前約為每晚490元，較一個月前的533元有所下調，但仍未售罄。

市主計長李文(Mark Levine)今春估算，即便FIFA所預測的120萬訪客全部成真，額外稅收也不超過5500萬元，而市府在市警局、緊急事務管理及小商業支援方面的額外支出預計高達7000萬元。若訪客人數未如預期，收支缺口將進一步擴大，對本已面臨56億元財政赤字的市府預算構成更大壓力。

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