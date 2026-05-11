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曼哈頓華女先搭訕調情後敲詐天價賠償金 億萬富翁提告

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

居住在曼哈頓的一名華裔女子先以隱密的方式與億萬富翁，NBA公鹿隊(Milwaukee Bucks)老闆艾登斯(Wesley Edens)搭訕，隨後產生了短暫的戀情。兩人發生不正常關係後，這名華女涉嫌敲詐勒索高達12億1500萬元的天價賠償金，艾登斯憤而將這名華女告上法庭。

法庭文件顯示，46歲的離婚華女羅昌麗(Changli Luo音譯，又稱Sophia)是非營利組織One World Initiative Advocacy的創辦人 。2022年，她與華爾街金融家艾登斯的瓜葛開始於她在領英(LinkedIn)這一專業人士社交平台上主動聯繫了64歲剛離婚的艾登斯。

訴訟文件顯示，兩人在領英上相互交換訊息，起初，這些訊息似乎出於職業社交或慈善的目的。隨後，訊息的內容逐漸變得私人，艾登斯告訴羅昌麗，擁有一支運動隊是非常有趣，他不僅收購了雄鹿隊的多數股權，還收購了英超足球俱樂部阿斯頓維拉(Aston Villa)的多數股權。

據華爾街日報(WSJ)報導，羅昌麗於2023年首次與埃登斯見面 ，隨後兩人發展了一段短暫的戀情。聯邦檢察官稱，在第三次見面時，兩人在羅昌麗位於曼哈頓的公寓發生了性關係。

法庭文件顯示，2023年6月那次激情邂逅之後，羅昌麗的行為發生了戲劇性的變化，她威脅埃登斯，除非他支付賠償金，否則她將公開他的私密照片和視頻。

埃登斯最初同意向羅昌麗支付650萬元，其中包括100萬元的預付款。但雙方達成和解後，羅昌麗發現自己感染了人類乳突病毒(HPV)，這是一種可能導致癌症的性傳染感染。她的律師聲稱，羅女士將責任歸咎於埃登斯，並試圖重新談判和解協議。

羅昌麗要求高達12億1500萬元的賠償金，這幾乎是艾登斯25億美元淨資產的一半。她還威脅說，如果艾登斯不負責任，她會公開照片和視頻，「毀」了艾登斯。

艾登斯在征求了聯邦檢察官的意見後，將羅昌麗告上了法庭。

華裔 華爾街 曼哈頓

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