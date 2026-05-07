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蘭德被指把紐約市退休基金 投資強迫勞動中企

記者許君達／紐約報導
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前任市主計長蘭德被曝在任期間，使用紐約市公共養老基金投資被列入「防止維吾爾人強迫...
前任市主計長蘭德被曝在任期間，使用紐約市公共養老基金投資被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」(UFLPA)黑名單的中國企業。圖為蘭德參加集會、支持華裔家庭護理員維權。(記者許君達／攝影)

根據「紐約郵報」(Nerw York Post)獨家報導，紐約前任市主計長蘭德(Brad Lander)在任期間，由他管理的紐約市退休基金(New York City’s pension funds)曾向七家被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」(UFLPA)進口黑名單的中國企業投資上千萬元。

報導稱，上述發現來自對紐約市公共行政紀錄的分析。紀錄顯示，在蘭德從2022年初至2025年末的四年任期內，紐約市公共基金對黑名單企業的投資額從480萬元增長到1110萬元。報導列舉了蘭德任內增加投資的七家黑名單企業，包括中國央企中糧糖業控股、家電巨頭長虹美菱、新疆企業華孚時尚、新疆中泰化學，以及供應鏈或投資涉及新疆的奔圖科技、合盛硅(矽)業和紫金礦業。

國會2021年通過的「防止維吾爾人強迫勞動法」默認所有在中國新疆自治區內開採或製造的貨物均為強迫勞動產品，即使貨物中含有部分在新疆境內生產的零部件，或產自新疆、經第三國轉口，均符合默認強制勞動範疇。

美國1930年「關稅法」(Tariff Act)已規定禁止進口任何通過強迫勞動生產的產品，「防止維吾爾人強迫勞動法」則在此基礎上進一步針對新疆境內少數民族人權狀況做了補充。

根據紐約市地方法律，主計長負責管理總價值近3000億元的五大養老基金帳戶，但並無明確條文禁止其使用該基金投資被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」黑名單的企業。蘭德目前正在競選國會眾議員席位，人權組織「中國勞工觀察」(China Labor Watch)執行長李強表示，若此消息為真，將是重大醜聞，不利競選。李強認為，雖然紐約地方法律未明文禁止，但若有人對蘭德發起法律挑戰，或可引用聯邦刑法對於「在明確知情情況下通過強迫勞動獲利」的規定。

蘭德的競選團隊回應稱，雖然主計長被授權制定投資政策，但投資操作由團隊執行，他本人其實無權個別選擇投資或撤資的目標。

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