華女認仲介賣淫 重罪撤銷判緩刑5年

被告陳桂玲(左三)對三級仲介賣淫罪認罪，原先面臨的多項人口販運相關重罪已被撤銷。(記者高雲兒／攝影)

皇后區一宗曾涉及人口販運指控的案件，14日於皇后區最高刑事法院完成量刑程序。被告陳桂玲(Kwai Ling Chan，音譯，下同)對三級仲介賣淫罪認罪，原先面臨的多項人口販運相關重罪已被撤銷。法官裁定其服五年緩刑，並判處六個月監禁。

根據法院紀錄，陳桂玲所認罪名為紐約州 刑法第230.25條，即三級仲介賣淫罪(Promoting Prostitution in the Third Degree)，屬D級重罪。法院同時簽發保護令，禁止其以任何形式接觸受害人，包括直接或間接聯繫，以及接近其居住地或經常出入場所，違反者將面臨進一步刑責。

去年9月，皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布起訴三名嫌犯，包括陳桂玲、其丈夫陳寶平(Bobby Chen)，以及齊姆楚(Tashi Chimchu)。檢方指控三人在法拉盛 一處按摩店經營非法賣淫活動，並涉嫌透過債務與威脅手段，強迫一名來自哥倫比亞 的女子從事性交易。

根據起訴書，受害人為一名有子女的母親，被告知須以賣淫方式「償還」約1萬4000元費用，以換取安排其年幼女兒來美。檢方指稱，被告要求其交出護照，並以此作為控制手段；當受害人拒絕從事性交易時，則以無法與女兒團聚及對其家人安全的威脅施壓。

該案發生於2025年7月至9月期間。檢方最初起訴內容包括多項人口販運罪名(Sex Trafficking)，涵蓋扣押護照、以恐嚇控制受害人，以及以債務強迫從事性交易等，另包括較高級別的促進賣淫指控。上述罪名多屬重罪，若成立最高可面臨25年監禁。根據最終判決結果，陳桂玲的上述人口販運及強迫賣淫相關重罪均已撤銷。同案其餘被告案件仍在審理程序中。