法拉盛地鐵推人落軌案 男認罪未遂謀殺判囚15年

36歲的被告哈里斯在2024年於法拉盛地鐵站內，將一名82歲婦人推落月台，州高等法院法官25日判其未遂謀殺罪，處刑15年。圖為法拉盛地鐵站入口。(記者戴慈慧／攝影)

2024年10月發生於皇后區 法拉盛緬街地鐵站的推人案已有判決結果，36歲被告哈里斯(Brandon Harris)因將一名82歲婦人推落月台至列車軌道，造成對方重傷，日前已認罪未遂謀殺，法官判處他15年有期徒刑，出獄後須接受五年假釋監管。

案發於2024年10月2日，受害婦人與丈夫搭乘7號線列車抵達法拉盛-緬街站後，在月台上沿著列車方向步行，準備離開車站。當兩人行經兩節車廂之間的空隙處時，哈里斯突然上前，將婦人推落軌道。

婦人跌落後，頭部受撕裂傷，並造成兩節脊椎骨折，須接受手術治療。檢方指出，她的傷勢一度危及生命，能夠存活可說是奇蹟。

事發後，哈里斯離開月台，還主動接近站內一名紐約市警聲稱「有人被撞到」。警方隨後展開調查。當天稍晚，警方接獲通報指車站內出現情緒不穩人士，將哈里斯送醫時發現，他穿著與案發時相同的涼鞋與短褲，並經辨識確認為涉案嫌犯。

哈里斯本月稍早已對「二級未遂謀殺」罪名認罪。皇后區州高等法院法官奇米諾(Toni Cimino)25日判處其15年監禁，並附帶五年假釋期。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，地鐵乘客的安全不是可選項，而是基本保障。她強調，檢方將持續強力起訴所有危害通勤者安全的案件，以確保公共交通系統的基本安全。