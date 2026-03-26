史島122分局華裔局長上任 承諾加強華人與警察關係

史泰登島中區市警122分局迎來新任華裔局長，阮俊傑警官(Captain Bailey Goon)上月後，當地華社於25日特別送餐至分局，與警員共享午餐。(市警局提供)

史泰登島中區市警122分局迎來新任華裔 局長，阮俊傑警官(Captain Bailey Goon)於上月上任後，當地華社於25日特別送餐至分局，與警員共享午餐，藉此表達祝賀與支持，並展現社區對新任局長的期待，盼望進一步強化警民互信與合作。

當日參與歡迎活動的團體包括百康仁德(rendr)診所、史泰登島華人協會及華康會等華社機構。百康仁德陳治年醫師表示，隨著史島華裔人口持續成長，社區對醫療與公共服務的需求也日益提升。百康仁德近年已積極將服務版圖拓展至史島，也對新任局長到任表達歡迎，期盼未來在公共安全與社區健康層面有更多合作機會。

史泰登島華人協會會長戴日基指出，史島近年已成不少華裔家庭安居樂業的重要選擇，人口結構的變化也讓社區對治安與公共資源的關注度提高。他表示，122分局由華裔出任局長不僅有助於促進文化理解，也能拉近警方與華人居民之間的距離。該協會未來將透過舉辦社區講座、治安宣導與資源說明會等，鼓勵居民更積極參與社區事務，同時與警方攜手推動防罪工作，營造更安全的生活環境。

阮俊傑則表示，能獲市警總局委以重任，出任122分局局長，深感榮幸，未來將秉持服務精神，致力保障轄區內各族裔居民的安全與福祉。他說，語言與文化差異有時會成為民眾求助的障礙，因此鼓勵華裔居民在遇到問題時勇於發聲，主動與警方聯繫，讓警方能更即時掌握社區需求並提供適切協助。他也強調，分局將持續推動社區導向警政，透過建立信任關係，提升整體治安成效。

現年44歲的阮俊傑擁有約20年警界資歷，曾歷練多個單位，具備豐富的基層與管理經驗。此次接掌位於史島中區的122分局，成為該分局首位華裔局長之一，備受社區關注。122分局轄區涵蓋史島中區多個住宅與商業地帶，近年隨著華裔人口增加，區內商業活動日趨活躍，其中新港巷(New Dorp Lane)華人商店林立，逐漸發展為史島重要的華人商圈之一。