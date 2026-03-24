法拉盛市警104分局長調109分局 原局長調警局總部辦公室

皇后區法拉盛市警109分局原局長柯爾曼(右)將分局局長徽章頒給新局長喬杜里(左)。(取自市警109分局官方X帳號)

根據紐約市警總局消息，皇后區法拉盛市警109分局原局長柯爾曼(Kevin Coleman)近日已將指揮權交棒，將分局局長徽章頒給新局長喬杜里(Karam Chowdhury)。喬杜里原為皇后區104分局局長，柯爾曼則將調任至市警局總部辦公室(Office of the Chief of Department)。

副督察(Deputy Inspector)喬杜里自2005年起加入紐約市警局，曾在曼哈頓九分局、皇后區阿斯托里亞(Astoria)第114分局及布朗士巡區服務。自2021年起，他在警局評估部門(Patrol Borough Candidate Assessment Division)任職，該部門負責評估、篩選與培訓新警員以及各個分局內潛在的候選指揮官。2024年，在當時的104分局局長柯爾曼調任至109分局擔任局長後，喬杜里則升為104分局局長，如今再度接過柯爾曼交給的擔子。

據悉，喬杜里在第104分局的告別活動已於近日舉行。接替喬杜里成為104分局局長的為警官里奧斯(Joshua Rios)。

原109分局局長、督察(Inspector)柯爾曼則將調往市警局總部辦公室。該辦公室為警察局的最高行政辦公室，負責整個警局的日常運作、管理策略以及各個分局的協調。