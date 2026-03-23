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孟昭文提案悼亞特蘭大按摩店槍擊5周年 籲續對抗仇亞犯罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約州聯邦眾議員孟昭文近日聯合多名國會議員提出決議案，悼念亞特蘭大按摩院槍殺案五周年、以及在事件中罹難的八名受害者。 (本報檔案照)
紐約州聯邦眾議員孟昭文近日聯合多名國會議員提出決議案，悼念亞特蘭大按摩院槍殺案五周年、以及在事件中罹難的八名受害者。 (本報檔案照)

國會眾院亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約州聯邦眾議員孟昭文近日聯合多名國會議員提出決議案，悼念亞特蘭大按摩院槍殺案五周年、以及在事件中罹難的八名受害者。八名受害者中有六人為亞裔女性。決議案並呼籲持續對抗反仇恨亞裔，推動保障亞裔社群安全的相關政策。

2021年3月16日，一名槍手在亞特蘭大兩間水療中心與一家按摩店開槍，造成八死一傷的慘劇。該案發生於新冠疫情期間反亞仇恨情緒升溫之際，當時，針對亞裔的歧視與暴力事件在全美顯著增加。孟昭文表示，這起事件對亞裔社群造成深遠衝擊，「對許多人而言，那是最可怕的惡夢」。

孟昭文指出，她此前推動的「新冠仇恨犯罪法」已成為法律，在應對反仇恨亞裔方面取得一定進展，但保護社區安全仍需更多努力。她強調，國會將持續推動相關立法與資源投入，確保所有族群都能在尊嚴與安全中生活。她並代表黨團向受害者家屬致以慰問，表示希望逝者的記憶能成為社群持續前行的力量。

共同提出決議的還包括加州眾議員趙美心(Judy Chu)、喬治亞州眾議員Lucy McBath與Nikema Williams等人。趙美心表示，疫情期間仇恨亞裔浪潮曾對全國造成深刻創傷，雖然近年已有進展，但仍須持續努力，防止類似悲劇重演。

決議案同時指出，仇恨亞裔的表現形式，已從疫情期間的指責與仇外言論，延伸至對亞裔「雙重忠誠」的質疑，以及歧視性的外國人土地法與「中國行動計畫」等針對亞裔社群的政策。在亞特蘭大按摩院槍擊案發生後的五年期間，亞裔社群持續面對悲傷、創傷以及仇亞帶來的長期心理健康的影響。

最新聯邦仇恨犯罪的統計顯示，仇亞犯罪幾乎為疫情前的三倍，針對夏威夷原住民與太平洋島民的仇恨犯罪，則達到聯邦調查局自2013年開始細分此類別以來的最高紀錄。2025年一項調查顯示，63%的亞裔表示在日常空間中感到不安全，另有63%擔心在未來五年成為歧視受害者。國會議員呼籲社會各界持續關注並採取行動，以確保多元族群的安全與權益。

趙美心 紐約州 亞特蘭大

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