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紐約生存指南／因安檢排隊誤機難求償 善用旅行保險止損

記者許君達╱紐約報導
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美國各大機場安檢大排長龍，但如因安檢而誤機，乘客將無處索賠。(記者許君達╱攝影)
美國各大機場安檢大排長龍，但如因安檢而誤機，乘客將無處索賠。(記者許君達╱攝影)

由於聯邦運輸安全管理局(TSA)局部停擺，機場安檢人員大量離崗，導致全美機場旅客安檢需等待數小時，但因安檢延誤導致的誤機，將由乘客承擔全部損失，無法索賠。

•法律縫隙：航司無責 政府免責

根據乘客在購買機票時與航空公司訂下的服務契約中，通常情況下，「準時抵達登機口」屬乘客義務，無論是因出門太晚、交通壅堵還是安檢阻塞而誤機，航司均無責。

而根據聯邦侵權索賠法(FTCA)，雖然近期很多乘客誤機的主要原因是TSA造成的，但聯邦政府對其雇員在職務範圍內的「自由裁量行為」(Discretionary Functions)享有豁免權。這意味著，只要無法舉證指控安檢官員存在嚴重的違規或「故意侵權」行為，乘客幾乎無法因「安檢排隊太長」的理由向政府索賠。

•特事特辦：美航司人性化政策 誤機乘客多可免費改簽

根據公開資訊，達美航空向在甘迺迪和紐瓦克機場搭機的乘客承諾「靈活重新預訂」政策，乘客如在航班起飛後兩小時內抵達登機口，可被免費列入同方向航線的下一航班候補名單，不收改簽費，但如果後續航班票價較高，則乘客可能需要補繳差價。西南航空的改簽政策本就比較寬鬆，因而對於因安檢排隊漫長而誤機的乘客，同樣允許在航班起飛兩小時內免費改簽或候補其他航班，且不收手續費。

聯合航空和美國航空則相對保守，採用個案處理方式，授權機場地勤根據現實情況決定對「已值機但未能按時抵達登機口」的乘客給予改簽費用豁免，但強調此舉並非法定義務，同時建議乘客在航班起飛前至少四小時抵達機場。

捷藍航空(JetBlue)則同樣授權地勤酌情給予誤機乘客提供改簽費豁免，但對於低價票乘客則較為嚴苛，需要乘客提供乘車紀錄、安檢隊伍照片等額外證據，以證明其確實是遵照航司建議、提前至少三小時抵達機場的。

•萬一誤機怎麼辦

如果被困在安檢隊伍中，且登機時間迫近，乘客可嘗試懇求工作人員臨時開放快速通道，但在當前大排長龍的情況下，可能無效。最可靠的辦法還是提前預留出充足的等待時間。

在出行前，乘客可考慮購買延誤類旅行保險，但要向銷售人員確認當前的特殊情況是否屬於免賠範疇。而持有一些高端信用卡的用戶，會員福利中通常會自帶延誤險，如果因安檢而誤機，可向服務商尋求現金賠償、或免費機場食宿等福利。此外，航空公司的高級會員通常亦享有相似福利。

聯邦政府

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