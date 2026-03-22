法拉盛單車、電動車頻失竊 居民怨治安下降

楊愛倫指出，近一年內第二次單車被盜。圖為她被偷走的單車。(受訪者提供)

法拉盛 地區近期接連發生單車與電動車 失竊案件，有華人居民反映，即便在白天、人流密集、甚至鄰近警車停放的地點，車輛仍在短時間內被盜，凸顯社區治安下降，也引發民眾對日常出行安全的擔憂。

居住在法拉盛的知名人士楊愛倫表示，她於18日上午約10時30分，將單車鎖在法拉盛共同體(Flushing Commons)大門口對面，當時正值白天，周邊人來人往，環境並不偏僻，且附近還停有一輛警車。

然而，當她於中午12時左右返回原地時，原本停放的單車連同車鎖已一併消失，「就在光天化日之下被偷走，真的很誇張，也很無力」。她表示，當時甚至還沒來得及吃午飯，看到車不見的瞬間幾乎說不出話。

楊愛倫指出，這已是她近一年內第二次遭遇單車被盜，她回憶，去年6月才購買一輛單車，當月11月即被偷走；此次被盜的單車為11月後購入，至今僅使用約四個月半，「兩輛車平均壽命都不到半年，真的很無奈。」

她表示，過去曾嘗試為單車取名、加強辨識，希望降低被偷風險，但效果有限，後來乾脆改用編號管理，「但還是很快就被偷走了」。她還提到，自己日常需依賴單車代步，隨著其開展的農耕課即將開始，沒有交通工具將對生活造成實際影響。

據悉，該事件迅速在社交平台引發共鳴，不少華人居民留言表示有類似經歷，一名網友表示，自己剛購買不久的電動車亦遭竊，「心很痛」，顯示此類案件並非個案。部分居民反映，車輛即使上鎖，仍可能整車搬走或直接破壞鎖具，隨著電動車價格較高、轉售容易，也成為竊賊目標之一。

也有民眾指出，案件發生地點鄰近商業區，平日人流密集，加上現場可見警車，卻仍無法有效防止竊案發生，反映防範機制存在漏洞。有居民認為，除警方加強巡邏外，社區之間亦需提升警覺，互相提醒可疑行為，以減少財物損失。