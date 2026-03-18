不說話未搶劫…紐約巴士站隨機刺人 受害者心有餘悸

警方18日公布東艾姆赫斯特隨機刺傷案嫌犯監視器畫面。(NYPD提供)

皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)日前發生一起隨機刺傷案，警方19日公布監視器畫面，顯示一名男子持刀尾隨受害女子後突然行凶，目前仍在追緝兇嫌。

案件發生於16日清晨約6時20分，地點在東艾姆赫斯特23大道與94街附近巴士站。警方表示，30歲受害女子當時正前往搭車，突遭一名身穿黑衣男子從背後接近，隨即持刀刺傷其手部與背部後逃逸，未與受害者發生任何對話，也未搶劫財物。

警方最新釋出的監視器畫面顯示，嫌犯疑似先尾隨女子一段距離，手持利器，行凶後若無其事離開現場，朝23大道東向逃逸。目前仍未有逮捕行動，警方呼籲民眾提供線索。

受害者為一名三個孩子的母親，案發時毫無防備。她事後在醫院受訪時回憶，當時正站在路口等待過馬路，「突然之間，他就揮刀攻擊我」，整個過程沒有任何言語或衝突。

她表示，自己在遭刺後大聲呼救，對方一度似乎要離開，但又回頭再次攻擊，最後共被刺傷數次。她說：「最奇怪的是，他什麼都沒說，也沒有拿走任何東西。」

受害者被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)救治，目前情況穩定，傷勢包括背部重創及肋骨骨折。

她也坦言，事件讓她對居住社區的安全產生恐懼，「我現在甚至不太敢回家」，未來可能避免清晨單獨外出。

家屬與親友同樣感到震驚，表示該地區過去相對平靜，未料會發生無差別攻擊事件，呼籲警方盡快將嫌犯緝拿歸案。

警方指出，案件屬「無端攻擊」(unprovoked attack)，目前仍在調查犯案動機，並持續調閱周邊監視器畫面追查嫌犯行蹤。