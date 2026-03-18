紐約市府擬撤法援 亞當斯性侵案恐須自費辯護

曼達尼市府正計畫撤銷亞當斯的性侵案公費法律支援，亞當斯恐怕需要開始自費辯護。(美聯社)

儘管貪腐案告一段落，前市長亞當斯 (Eric Adams)仍面臨一起約30年前被同事指控性侵的案件，該案過去一直由市府資助的律師團隊辯護；最新消息指出，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府正計畫撤銷亞當斯的公費法律支援，亞當斯恐怕需要開始自費辯護。

2023年11月，名為Lorna Beach-Mathura的女子提出訴訟，指控亞當斯在她尋求職涯協助時對自己進行性侵行為，據稱案件發生於1993年，地點在亞當斯的車內；當時他是紐約市交通警察部門非裔成員組織的知名成員，與Lorna Beach-Mathura同在該單位任職。

訴訟最初曝光時，亞當斯否認認識原告，數個月後，Beach-Mathura再次提交法院文件，詳述指控內容和案發過程。

當時市法律事務局表示，由於指控與亞當斯作為市府僱員的職務相關，將為他提供法律辯護；時任法律顧問Sylvia Hinds-Radix也曾表示，「亞當斯完全否認這些離譜的指控與相關描述，我們預期將在法庭上獲得全面平反」，她並指出，1993年的亞當斯是反對紐約市警系統內種族歧視的重要公共人物之一，Beach-Mathura在法律文件中稱亞當斯有著影響文職人員升遷事宜的權利，說法荒謬。

市府法律顧問Steve Banks17日發布聲明表示，在審查新的證據後，決定撤回市府為亞當斯提供的法律代表，「根據我對新證據的審查，我認定亞當斯在此案中不符合由市府提供辯護的資格，因此法律事務局已向法院申請允許我們退出對這位前市長的代理。」

亞當斯的發言人Todd Shapiro未透露他是否會聘請私人律師應對訴訟，但向「Politico」表示，亞當斯在過去已被證明清白，並有信心最終事實會勝出；發言人補充說，對於進行中的訴訟不予評論，但強調亞當斯任內始終保持專業，並致力服務紐約市民。

針對該消息，原告Beach-Mathura的律師則拒絕置評。