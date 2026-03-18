我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

紐約市府擬撤法援 亞當斯性侵案恐須自費辯護

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼達尼市府正計畫撤銷亞當斯的性侵案公費法律支援，亞當斯恐怕需要開始自費辯護。(美聯社)
曼達尼市府正計畫撤銷亞當斯的性侵案公費法律支援，亞當斯恐怕需要開始自費辯護。(美聯社)

儘管貪腐案告一段落，前市長亞當斯(Eric Adams)仍面臨一起約30年前被同事指控性侵的案件，該案過去一直由市府資助的律師團隊辯護；最新消息指出，市長曼達尼(Zohran Mamdani)市府正計畫撤銷亞當斯的公費法律支援，亞當斯恐怕需要開始自費辯護。

2023年11月，名為Lorna Beach-Mathura的女子提出訴訟，指控亞當斯在她尋求職涯協助時對自己進行性侵行為，據稱案件發生於1993年，地點在亞當斯的車內；當時他是紐約市交通警察部門非裔成員組織的知名成員，與Lorna Beach-Mathura同在該單位任職。

訴訟最初曝光時，亞當斯否認認識原告，數個月後，Beach-Mathura再次提交法院文件，詳述指控內容和案發過程。

當時市法律事務局表示，由於指控與亞當斯作為市府僱員的職務相關，將為他提供法律辯護；時任法律顧問Sylvia Hinds-Radix也曾表示，「亞當斯完全否認這些離譜的指控與相關描述，我們預期將在法庭上獲得全面平反」，她並指出，1993年的亞當斯是反對紐約市警系統內種族歧視的重要公共人物之一，Beach-Mathura在法律文件中稱亞當斯有著影響文職人員升遷事宜的權利，說法荒謬。

市府法律顧問Steve Banks17日發布聲明表示，在審查新的證據後，決定撤回市府為亞當斯提供的法律代表，「根據我對新證據的審查，我認定亞當斯在此案中不符合由市府提供辯護的資格，因此法律事務局已向法院申請允許我們退出對這位前市長的代理。」

亞當斯的發言人Todd Shapiro未透露他是否會聘請私人律師應對訴訟，但向「Politico」表示，亞當斯在過去已被證明清白，並有信心最終事實會勝出；發言人補充說，對於進行中的訴訟不予評論，但強調亞當斯任內始終保持專業，並致力服務紐約市民。

針對該消息，原告Beach-Mathura的律師則拒絕置評。

世報陪您半世紀

亞當斯 曼達尼

上一則

紐約幼獅青少年管弦樂團 21日周六舉辦方秀蓉老師紀念音樂會

下一則

加拿大水力發電 最快今年引進紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市遊民服務人均支出逾8萬 無家可歸者6年增26%

紐約市遊民服務人均支出逾8萬 無家可歸者6年增26%
承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬
紐約財政前景 穆迪調降至「負面」 曼達尼稱「為時過早」

紐約財政前景 穆迪調降至「負面」 曼達尼稱「為時過早」
曼達尼出席唐人街住客協會新春活動 支持四年凍租

曼達尼出席唐人街住客協會新春活動 支持四年凍租

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人