華埠地鐵站口角衝突 動粗女嫌遭警方追緝

曼哈頓華埠地鐵站口角衝突，女子遭杯擊臉部後市警緝涉案女嫌。(NYPD提供)

一名女子上月在曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)地鐵站 內，疑因口角糾紛遭人以塑膠杯猛擊臉部受傷，市警(NYPD)現正追緝涉案女子並呼籲民眾提供線索。

市警表示，事件發生於10月22日(周三)上午約11時50分，地點位於華埠第五分局及捷運第二分局轄內的堅尼路地鐵站「N」線夾層。當時，一名身分不明的女子與30歲女乘客發生爭執後，突然以塑膠杯擊打對方臉部。

救護人員隨即將傷者送往紐約長老會下城醫院，情況穩定。警方表示，嫌犯為女性，膚色較深，年齡約35至40歲，身高約5呎8吋，體型壯碩，黑髮棕眼，案發時穿著藍色服裝。警方已公開監視畫面，呼籲知情者協助辨識。

市警統計顯示，截至本年10月26日，五分局共錄得1072宗刑事案件，較去年同期的1134宗下降約5.5%。盡管如此，在各類罪案中，嚴重傷害(Felony Assault)案上升最為明顯，年內共發生238宗，較去年同期增加19.6%。

此外，強姦案(Rape)亦上升6.2%，達17宗；搶劫案(Robbery)及重大盜竊案(Grand Larceny)均較去年分別下降10.5%；入室盜竊案(Burglary)減少14.6%；汽車盜竊案(G.L.A.)下降18.2%。

警方呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。