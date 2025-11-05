我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

華埠地鐵站口角衝突 動粗女嫌遭警方追緝

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓華埠地鐵站口角衝突，女子遭杯擊臉部後市警緝涉案女嫌。(NYPD提供)
曼哈頓華埠地鐵站口角衝突，女子遭杯擊臉部後市警緝涉案女嫌。(NYPD提供)

一名女子上月在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站內，疑因口角糾紛遭人以塑膠杯猛擊臉部受傷，市警(NYPD)現正追緝涉案女子並呼籲民眾提供線索。

市警表示，事件發生於10月22日(周三)上午約11時50分，地點位於華埠第五分局及捷運第二分局轄內的堅尼路地鐵站「N」線夾層。當時，一名身分不明的女子與30歲女乘客發生爭執後，突然以塑膠杯擊打對方臉部。

救護人員隨即將傷者送往紐約長老會下城醫院，情況穩定。警方表示，嫌犯為女性，膚色較深，年齡約35至40歲，身高約5呎8吋，體型壯碩，黑髮棕眼，案發時穿著藍色服裝。警方已公開監視畫面，呼籲知情者協助辨識。

市警統計顯示，截至本年10月26日，五分局共錄得1072宗刑事案件，較去年同期的1134宗下降約5.5%。盡管如此，在各類罪案中，嚴重傷害(Felony Assault)案上升最為明顯，年內共發生238宗，較去年同期增加19.6%。

此外，強姦案(Rape)亦上升6.2%，達17宗；搶劫案(Robbery)及重大盜竊案(Grand Larceny)均較去年分別下降10.5%；入室盜竊案(Burglary)減少14.6%；汽車盜竊案(G.L.A.)下降18.2%。

警方呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 華埠 曼哈頓

上一則

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

下一則

感謝109分局守護法拉盛 黃敏儀親送披薩
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足
紐約市長選舉最後衝刺 曼達尼市府前演說 葛謨華埠拉票

紐約市長選舉最後衝刺 曼達尼市府前演說 葛謨華埠拉票
同濟社區互助會 發放免費午餐餵飽居民也幫扶小商家

同濟社區互助會 發放免費午餐餵飽居民也幫扶小商家
華埠隨機攻擊…亞裔乘客遭推落軌道 嫌犯被捕逾80次

華埠隨機攻擊…亞裔乘客遭推落軌道 嫌犯被捕逾80次

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外