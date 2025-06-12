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華女擬開大麻店 離曼哈頓華埠小學僅數百呎

記者劉梓祁／紐約報導
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華女華埠小學旁欲開大麻店，社區反對指風險不可接受，圖為地威臣街5號店舖。(記者劉梓祁／攝影)
華女華埠小學旁欲開大麻店，社區反對指風險不可接受，圖為地威臣街5號店舖。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠地威臣街(Division St.)一處鄰近小學的商鋪，近日有華裔女子計畫開設大麻零售店，引發部分社區代表反彈；反對者指出，該地點距離容閎小學(P.S.124)僅數百呎，恐對兒童健康與社區形象造成負面影響，並呼籲社區委員會拒絕該項申請。

根據曼哈頓第三社區委員會的文件，一位名叫衛珍(Chun Jessica Wai，音譯)的華女，計畫在地威臣街5號開設成人用大麻店(Adult-Use Retail Dispensary)，目前正向州大麻管理辦公室(OCM)申請執照。雖然社委會的意見對審批程序不具約束力，但仍需依規定表達立場。

衛珍在申請中寫道，「我們家族擁有這棟樓已近60年。我們在這個社區生活、工作、養育子女，並親眼見證了這裡的變遷。」她還說，許多新商戶以「華埠」為名對外宣傳，卻未對真正生活與工作於此的居民有所貢獻，而「我們正好相反」。

對此，有「華埠市政廳」之稱的紐約中華公所，其主席朱超然致信社委會表達反對。朱超然提到，計畫中的大麻店距離街道同側35號的「華埠兒童培護中心」僅有400呎，將影響中心「照顧與引導孩子茁壯成長，成為成熟、負責任的成年人」的目標。

朱超然還表示，店址對街不遠處的40號即為容閎小學，「將大麻店設於與學校毗鄰之處，對兒童與青少年的身心健康構成不可接受的風險。」中華公所希望，社區委員會否決此店的設立申請，強調「孩子的安全與社區的整體品格，應當優先於任何商業利益」。

盡管如此，衛珍指華埠正歷經仕紳化、人口遷移，以及排擠老字號商戶的經濟與社會壓力，因此需要「打造一個真正惠及整個社區的項目」。按她計畫，此店將向21歲以上成人銷售預捲大麻、可食用大麻和外用大麻衍生品等商品。

衛珍表示，除了開幕活動外，將不定期舉辦小型的教育性與社區活動，重點關注健康與福祉。她還將此店稱為「一個深耕本地的亞裔家庭，致力創建一個能反映並尊重社區的事業。」

去年底，位於此店旁、紐約崇正會下方的1號店家，便因非法售賣大麻被驅逐。更早以前，市府警長辦公室(Sheriff's Office)向該店發出違規傳票和查封通知，原因為銷售未經許可的大麻產品，對「公共健康、安全和福祉構成緊迫威脅」。

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