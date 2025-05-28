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閩籍華男遇刺亡 親友求助亞總會

記者胡聲橋╱紐約報導
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受害者林貴。(林貴家屬提供)
受害者林貴。(林貴家屬提供)

41歲的閩籍華男林貴近日在新罕布夏州(New Hampshsire)遭刀刺身亡。林貴的親屬朋友27日到位於布碌崙(布魯克林)的美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望能幫助遠在家鄉的林貴的父親赴美，為兒子料理後事。

林貴來自福州連江，他大概在2012至2013年間隻身來到美國。林貴一開始在紐約打餐館工，後來一直在外州工作。他在美國有一個堂哥，還有同鄉，但除了剛來時有一些聯繫外，此後基本沒有接觸。林貴有一個女朋友，兩人相處了有七八年時間。林貴通過上庭已獲政治庇護身分，但沒有拿綠卡。

林貴在新罕布夏州收購舊蘋果手機，通過手機以舊換新買入新蘋果手機，然後轉手賣出賺錢。據介紹，19日(周一)上午，林貴和女朋友一起在位於德瑞(Derry)市Peabody Annex Road4號的倉庫和商店，女朋友有事先行離開，大約上午11時，有幾個人試圖進入商店，林貴上前阻止，遭這幾名闖入者刀刺，林貴身中數刀，其中一刀捅到心臟。

警方和急救人員在11時15分接到消息後迅速趕到現場，將林貴送入位於曼切斯特(Manchester)的艾略特醫院(Elliot Hospital)搶救，但回天乏術。

法醫鑒定林貴死於扎入心臟的一刀。警方還認為，這是一起謀殺案，而不是隨機殺人案。因為林貴的商店沒有監控錄像，警方從隔壁商家獲得了錄像，目前正通過多種線索調查此案，警方想知道那幾名闖入者為什麼要找林貴。警方目前還沒有逮捕任何人。

林貴在美國沒有任何直系親屬，年過七旬的父親和十三四歲的女兒都在福州連江老家。林貴的表哥和老鄉因此請求亞總會協助，能讓林貴的父親獲得赴美簽證，到美國為兒子辦理喪事。

亞總會會長陳善莊說，他會向當地有關部門索取法醫證明和警方報告，並向紐約的聯邦議員求助，幫助林貴的父親早日獲得赴美簽證。亞總會亞裔中心行政總監王孟新希望大家不要去治安特別差的地方，自身安全最重要，在沒有把握的情況下不要和歹徒拚命。

王孟新還希望求助者能提前預約，亞總會辦公時間為周一至周五，上午11時至下午5時，居民可致電(917)309-5603或(929)999-8800预约。

閩籍華男林貴遭刀刺身亡，其家屬朋友到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)
閩籍華男林貴遭刀刺身亡，其家屬朋友到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

新罕布夏州 亞裔 簽證

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