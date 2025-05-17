墨西哥船艦撞布魯克林橋 目擊者：以為是表演、有人掛在船桅

墨西哥海軍一艘訓練艦17日晚間撞擊紐約布魯克林大橋，造成至少20人受傷。(美聯社)

美國有線電視新聞網 （CNN）報導，墨西哥 海軍一艘訓練艦17日晚間撞擊紐約布魯克林 大橋，造成至少20人受傷，其中3人重傷，根據社群影片可見巨大的桅杆斷裂倒塌，一旁遊客見狀急忙逃跑，場面怵目驚心。

紐約17日晚間8時26分左右，墨西哥海軍「夸烏特莫克號航海訓練艦」（ARM Cuauhtémoc）撞上紐約著名的布魯克林大橋，當時軍艦載有277人，主要為訓練學員。

紐約郵報報導，訓練艦上一支高達147英尺（約44.8公尺）的船桅與橋面相撞。目前尚不清楚船隻為何撞上橋梁，但消息人士指出，船上可能一度失去動力，當時帆也沒有張開。

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🚨🚢BUQUE ESCUELA DE LA ARMADA MEXICANA CHOCA CONTRA EL PUENTE DE BROOKLIN



Hace poco mas de media hora, el buque escuela de la Armada de México, el ARM Cuauhtémoc, ha chocado de forma estrepitosa contra el Puente de Brooklyn en Nueva York.



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現場畫面顯示，訓練艦上3支用燈光裝飾的船桅陸續撞上布魯克林大橋橋面後一一斷裂，倒塌在甲板上。另有目擊者稱，有人困在船桅上，還有人落水。有關單位現已展開搜救。

德州 遊客韋斯特（Elijah West）描述，那艘船正從橋下穿過，甲板上站著一些水手，船桅撞到橋後，有人從船桅上摔了下來。

韋斯特說：「我本來以為他們是想做個小表演，是墨西哥海軍的船。真的太瘋狂了。」他補充說，他和其他人當時正站在橋下，大家都開始往外跑，且他看到有人掛在船桅上。大約五分鐘後，警察的船就迅速趕到。

在布魯克林一側橋下公園的民眾驚慌逃竄，眼看船隻直衝休憩區，人群四散奔逃。影片中可聽到一名目擊者驚呼：「它要撞上來了！」