紐約市4月犯罪率降3% 仇亞案卻大增

市警統計指全市4月整體犯罪率下降3%，圖為蒂池上月宣布成立生活品執法組。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)本周宣布，4月全市整體犯罪案件較去年同期下降3%，為連續第七個月呈現下降趨勢；盡管如此，亞裔 仇恨案件大幅上漲。

根據統計，搶劫案件下降13.5%，為1170宗對比1352宗、入室盜竊下降9.6%，為954宗對比1055宗、重大盜竊下降4%，為3726宗對比3881宗。

市警表示，雖然4月謀殺案件較去年同月增加的三宗至28宗，但截至目前年度總數仍下降24%。另方面，槍擊 案件與槍擊受害人數仍維持自2019年以來的最低年度水準，唯與去年4月相比，槍擊案件增加13宗，為73宗對比60宗，受害人數亦增加17人至86人。

「這是連續第七個月犯罪率下降，這是我們所採策略與全體警員不懈努力的直接成果，」蒂池表示，「但仍有更多工作要做，下周我們將啟動夏季防暴計畫，繼續壓制全市犯罪。」

在上月，市警成立「生活品執法組」，專責處理影響社區環境的日常問題，包括非法機車、廢棄車輛、街頭遊民與大麻店等。據當局統計，此試點執法組在成立前三周內處理近2400個案件，開出超過2400張罰單，逮捕132人，並查扣91輛機車、17輛電動自行車與352輛涉及長期投訴的車輛。

此外，重罪傷害案本年至今下降0.3%至8882宗，汽車盜竊則下降7.2%至3975宗。然而，4月份的數據顯示，重罪傷害上升1.5%至2410宗，汽車盜竊亦上升5%至1194宗。

地鐵犯罪方面，上月案件數上升7.8%至152宗，主要由搶劫與重罪傷害案件帶動。4月25日早高峰時段，華埠旁市政廳(City Hall)地鐵站發生刺殺案，一名38歲男子在口角後被刺多刀而亡。

同時，警方仇恨犯罪 小組調查的偏見相關事件，4月較去年同期上升31%，由58宗升至76宗。當中，針對亞裔的仇恨案件共有10起，和去年同月的1起相比增加900%。

目前，市警仇恨犯罪數據庫尚未更新4月案件。3月31日下午，一名20歲的華裔女青年在東14街的公車內，遭不明人士以涉及性傾向與亞裔的仇恨言語騷擾，並在下車時遭對方多次毆打頭部。本案已由市警仇恨犯罪小組介入調查。