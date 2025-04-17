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涉皇后區連環郵件盜竊 男子遭懸賞通緝

記者尤昱程╱紐約報導
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皇后區一年涉嫌多起郵件盜竊，警方懸賞3500元籲大眾協尋。(市警局提供)
皇后區一年涉嫌多起郵件盜竊，警方懸賞3500元籲大眾協尋。(市警局提供)

皇后區一名男子涉嫌於3月間闖入皇后區至少五棟公寓大樓信箱行竊，其中在傑克森高地(Jackson Heights)的一處建築連續三次犯案，並於法拉盛等地重複以相同手法作案，行跡遍及四個分局轄區。警方日前公布照片，呼籲大眾提供線索。

根據警方報告，嫌犯首次犯案於3月8日凌晨，潛入位於傑克森高地35大道83-10號的一棟公寓，從信箱竊走一包內含約500元珠寶的包裹後逃逸。四天後他再度闖入，竊取多份文件。3月14日晚間，該男子第三次重返，再度偷信。

3月15日，嫌犯在上午9時闖入位於艾姆赫斯特(Elmhurst)的一棟大樓，偷走一只市值約60元的手錶。同日又闖入法拉盛三福大道(Sanford Ave.)133-17號的住宅，取走信箱內的多份文件。五天後，他出現在木邊(Woodside)69街40-33號的住宅樓，竊取文件後逃離現場。此案由108分局接手調查。

警方日前釋出一張監視畫面，呼籲民眾提供線索，提供有效情報、促成嫌犯逮捕者可獲最高3500元懸賞金。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

法拉盛 皇后區

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