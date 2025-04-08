東百老匯地鐵站爆強暴未遂 女被當眾脫褲

華埠東百老匯地鐵站發生強暴未遂案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

位於曼哈頓華埠 的地鐵F線東百老匯 車站(East Broadway)內7日凌晨發生強暴未遂案，一名女性受害人被當眾扒掉褲子，但此後所幸逃脫魔爪。嫌犯目前仍然在逃，警方已對其予以通緝。

根據警方公布的信息，案件發生於7日凌晨2時30分左右，大約30歲的受害人當時正在靠近羅格斯街(Rutgers St.)端出口的月台上等車，嫌犯則從後方接近她，突然扒掉了她的褲子並試圖進行性侵。受害人在遇襲後逃向出站扶梯方向，同時掏出手機準備報警。嫌犯發現後，上前搶走了她的手機，扔向遠處，然後逃出車站，不知去向。案件沒有造成人員受傷，警方也沒有透露受害人是否為亞裔或華裔。

根據受害人描述，嫌犯為一25至35歲的男性，身高5呎4吋左右，體重約120磅，身材較瘦、膚色較淺，有黑色頭髮。在作案時，此人身穿白色連帽衫、深藍色牛仔褲，腳穿白色運動鞋。警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

東百老匯地鐵站 位於華埠邊緣的多族裔混居地帶，周邊社區治安長期不佳，站內遊民較多、晚間乘客稀少。多名受訪的華埠居民均表示，該站是整個華埠「最危險」的地方之一。