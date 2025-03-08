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羊頭灣鞋店遇持槍搶劫 1嫌遭警方通緝

記者胡聲橋／紐約報導
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U大道日前發生一起持槍威脅案，警方目前正通緝該名嫌犯。(市警提供)
U大道日前發生一起持槍威脅案，警方目前正通緝該名嫌犯。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚集的羊頭灣U大道日前發生一起持槍威脅案，一名嫌犯闖入當地一家鞋店，接著向一名男子亮出一把槍枝威脅。警方目前已從監控錄像獲取了嫌犯的照片並予以公布，希望知情者及時與警方聯繫，盡早將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局的轄區內，據警方的紀錄，這起案件發生在羊頭灣U大道1213號門前，該店是一家鞋店，隔著一、兩個店鋪就是華人經營的理髮店和海鮮酒家。店鋪對面還有華人開的雜貨店、家具店和藥店等，且附近有大量的華裔居民。

警方稱，2月18日大約下午5時45分，一名身分不明的嫌犯向店內的27歲男子亮出一把槍枝，威脅他交出財物；後來嫌犯便沿著U大道向東，步行逃離現場，之後的去向不明，這起案件中沒有造成人員傷亡。

根據警方信息，嫌犯最後一次出現時身穿黑色帶白色條紋的羽絨服、紅褐色的連帽衛衣，臉上還戴著黑色口罩。雖然此案沒有人員受傷的報告，但仍引起了當地居民的議論，認為社區治安必須得到加強。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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