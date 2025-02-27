紐約市長亞當斯涉貪腐案 律師要求永久撤案

亞當斯律師斯派洛日前提交一份「影響法定權力(with prejudice)」撤銷案件的動議，以檢察官行為違規為由，要求永久撤銷對亞當斯的刑事指控。 (記者范航瑜╱攝影)

自聯邦司法部 (DOJ)要求撤銷針對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的貪腐指控後，亞當斯的法律拉鋸戰已持續數周；26日，其律師斯派洛(Alex Spiro)提交一份「影響法定權力(with prejudice)」撤銷案件的動議，以檢察官行為違規為由，要求永久撤銷對亞當斯的刑事指控。

約兩周前，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)下令，要求曼哈頓 檢方放棄對亞當斯提出五項指控，理由是亞當斯在協助川普政府執行移民政策時受到一定限制，且案件撤銷後仍可日後重提。

面對司法部撤銷壓力，受理亞當斯案的曼哈頓南區聯邦法官何戴爾(Dale Ho，音譯)曾敦促亞當斯簽署聲明，證實此次撤案「不影響法定權力」(without prejudice)，以便在11月的市長選舉後重啟此案。

但亞當斯的律師斯派洛26日表示，因司法部「內部洩密的信件異常多」，將使亞當斯無法獲得公平審判；「簡單來說，政府的行為已經摧毀了亞當斯僅存的無罪推論。」

在司法部致信要求撤案後，曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)辭職，並致信司法部長邦迪(Pam Bondi)，指控亞當斯與總統川普間，存在通常被視作賄賂的交換條件(quid pro quo)；紐約時報在報導此事時，也發布了薩松與邦迪間的信件原文。

在他的動議中，斯派洛指出，媒體、評論家、亞當斯政敵等等，「都將這些信件作為證據，證明亞當斯有罪」；他也堅稱，薩松的信件中存在「許多虛假且極具煽動性的陳述，如今已對亞當斯造成無法彌補的傷害。」

目前，何戴爾已指派前副司法部長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控；聽證會定於3月中旬舉行。