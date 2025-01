紐約市警局掃蕩委內瑞拉黑幫 10名成員涉販槍被訴

皇后地區檢察官凱茲(左二)與市警總局局長蒂池(左一)等執法部門官員聯合宣布,起訴十名涉嫌非法販槍的嫌犯。他們據信來自臭名昭著的委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」。(皇后地區檢察官辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)29日宣布,起訴十名涉嫌販槍的幫派成員。據信,十名被告均來自已被美國政府指定為「重要跨國犯罪組織」的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua),該幫派的部分成員,混在最近一次的難民潮中進入美國,犯罪活動幾乎遍布整個拉美地區,在美國多州也有紀錄。

皇后區檢方在與紐約市警聯合進行的「火車脫軌行動」(Operation Train Derail)已進行了超過半年,共查獲34支槍和48克被稱為「粉紅可卡因」的混合毒品 。在28日的突擊行動中,抓獲四名嫌犯,並在嫌犯的車中搜出四支已上膛的半自動手槍。在總共十名被告中,有兩人因涉其他案件已被拘押,其中包括團夥頭目布蘭科(Enyerbert Blanco),他此前已因涉嫌參與販賣一名15歲女孩而在佛州被捕;此外,還有兩名嫌犯在外州被捕、另有兩人仍在逃。

起訴書顯示,已被捕的八名被告從去年6月起,共在紐約參與了22起非法槍枝交易,共售出30支槍,其中多數為手槍,但也有兩支擁有極大殺傷力的AR-15攻擊型半自動步槍,這些槍的售價從1200元至2800元不等。檢方稱,多數槍枝交易都是在光天化日之下進行的,其中多次都發生在位於華人聚居區的大學點(College Point)購物中心停車場內。

八名被告分別被控犯有非法銷售槍枝(criminal sale of a firearm)、非法持有槍枝(criminal possession of a firearm)、非法持有武器(criminal possession of a weapon)、非法銷售管制物質(criminal sale of a controlled substance)等罪名,此外,所有被告共同被控犯有四級共謀罪(conspiracy)。若罪名成立,他們可能面臨的最長刑期分別為25年至7年不等。

本案被告所屬的「阿拉瓜火車」起源於委內瑞拉阿拉瓜州的鐵路工會並興起於當地監獄,根據美國財政部提供的信息,該團夥參與的犯罪活動包括人口販賣、敲詐勒索、綁架、洗錢及毒品走私等,足跡擴張到哥倫比亞、巴西、玻利維亞、智利、秘魯等國。

據信,該幫派的部分成員混在最近一次的難民潮中進入美國,並將其活動範圍擴張到美國的多個州。不過,根據有組織犯罪研究智庫Insight Crime發布的報告,目前尚無證據表明混入美國的幫派成員,參與了有組織的大型跨國犯罪活動,發生在美國各地的涉及幫派成員的罪案多屬個案。

拜登政府去年7月將「阿拉瓜火車」列為重要跨國犯罪組織,而川普政府則發布行政命令,建議國務院 啟動相關程序,將該幫派列為外國恐怖組織。