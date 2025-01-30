我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

紐約市警局掃蕩委內瑞拉黑幫 10名成員涉販槍被訴

記者許君達／紐約報導
皇后地區檢察官凱茲(左二)與市警總局局長蒂池(左一)等執法部門官員聯合宣布，起訴十名涉嫌非法販槍的嫌犯。他們據信來自臭名昭著的委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」。(皇后地區檢察官辦公室提供)
皇后地區檢察官凱茲(左二)與市警總局局長蒂池(左一)等執法部門官員聯合宣布，起訴十名涉嫌非法販槍的嫌犯。他們據信來自臭名昭著的委內瑞拉犯罪集團「阿拉瓜火車」。(皇后地區檢察官辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)29日宣布，起訴十名涉嫌販槍的幫派成員。據信，十名被告均來自已被美國政府指定為「重要跨國犯罪組織」的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)，該幫派的部分成員，混在最近一次的難民潮中進入美國，犯罪活動幾乎遍布整個拉美地區，在美國多州也有紀錄。

皇后區檢方在與紐約市警聯合進行的「火車脫軌行動」(Operation Train Derail)已進行了超過半年，共查獲34支槍和48克被稱為「粉紅可卡因」的混合毒品。在28日的突擊行動中，抓獲四名嫌犯，並在嫌犯的車中搜出四支已上膛的半自動手槍。在總共十名被告中，有兩人因涉其他案件已被拘押，其中包括團夥頭目布蘭科(Enyerbert Blanco)，他此前已因涉嫌參與販賣一名15歲女孩而在佛州被捕；此外，還有兩名嫌犯在外州被捕、另有兩人仍在逃。

起訴書顯示，已被捕的八名被告從去年6月起，共在紐約參與了22起非法槍枝交易，共售出30支槍，其中多數為手槍，但也有兩支擁有極大殺傷力的AR-15攻擊型半自動步槍，這些槍的售價從1200元至2800元不等。檢方稱，多數槍枝交易都是在光天化日之下進行的，其中多次都發生在位於華人聚居區的大學點(College Point)購物中心停車場內。

八名被告分別被控犯有非法銷售槍枝(criminal sale of a firearm)、非法持有槍枝(criminal possession of a firearm)、非法持有武器(criminal possession of a weapon)、非法銷售管制物質(criminal sale of a controlled substance)等罪名，此外，所有被告共同被控犯有四級共謀罪(conspiracy)。若罪名成立，他們可能面臨的最長刑期分別為25年至7年不等。

本案被告所屬的「阿拉瓜火車」起源於委內瑞拉阿拉瓜州的鐵路工會並興起於當地監獄，根據美國財政部提供的信息，該團夥參與的犯罪活動包括人口販賣、敲詐勒索、綁架、洗錢及毒品走私等，足跡擴張到哥倫比亞、巴西、玻利維亞、智利、秘魯等國。

據信，該幫派的部分成員混在最近一次的難民潮中進入美國，並將其活動範圍擴張到美國的多個州。不過，根據有組織犯罪研究智庫Insight Crime發布的報告，目前尚無證據表明混入美國的幫派成員，參與了有組織的大型跨國犯罪活動，發生在美國各地的涉及幫派成員的罪案多屬個案。

拜登政府去年7月將「阿拉瓜火車」列為重要跨國犯罪組織，而川普政府則發布行政命令，建議國務院啟動相關程序，將該幫派列為外國恐怖組織。

皇后區 毒品 國務院

上一則

紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增

下一則

遭車輾壓華人新移民出院 留百萬帳單 肇事者仍逍遙法外
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約東北同鄉會舉辦2025年「金蛇狂舞春宴」

紐約東北同鄉會舉辦2025年「金蛇狂舞春宴」
紐約華埠射擊研究會 辦年度槍械比賽

紐約華埠射擊研究會 辦年度槍械比賽
賀春節 紐約帝國大廈等地標 點亮「中國紅」

賀春節 紐約帝國大廈等地標 點亮「中國紅」
紐約客談／台灣文化力量 紐約崛起

紐約客談／台灣文化力量 紐約崛起

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
川普總統在上任第一天簽署行政令以取消出生公民權，若得到通過，意味著「生育旅遊」產業將徹底被扼殺。(美聯社)

「生育旅遊」被一刀切 紐約月子中心：影響甚小

2025-01-23 07:36
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22
8大道賭檔華女遭潑開水，憤而報警。(谷歌街景圖)

華女8大道賭場找老公遭潑開水 憤而報警

2025-01-22 13:39

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級