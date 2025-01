史島華男駕駛左轉釀禍 撞死68歲行人

史泰登島一名68歲男子在穿越森林大道交雷蒙德廣場處人行道時,遭左轉車輛撞擊,送醫後不治身亡。(圖片截取自谷歌街景圖)

史泰登島 於本月6日發生一起行人死亡車禍,一名68歲男子在穿越西布萊頓區(West Brighton)路口時,遭左轉車輛撞擊,由於傷勢嚴重,遭撞男子送醫不久後便被宣布不治身亡;根據警方消息,肇事駕駛是一名華裔 男子。

據市警車禍調查小組(Collision Investigation Squad)報告指出,受害者莫朗切(Felipe Calyeca Moranchel)當日清晨6時30分時欲跨越森林大道(Forest Avenue)交雷蒙德廣場(Raymond Place)處人行道,被駕駛一輛馬自達CX-9房車的華裔男子丘孫(Sun Hew,音譯)在左轉進入雷蒙德廣場路時撞倒。

莫朗切的頭部遭遇重擊,被緊急送往西布萊頓里奇蒙大學醫院(Richmond University Medical Center)搶救,隨後被宣布死亡。

據悉,丘孫為新普林維爾區(New Springville)居民,車禍發生後他於本月23日被控未避讓行人(Failure to Yield to Pedestrian)和未謹慎駕駛(Failrure to Exercise Due care)兩項輕罪。若未避讓行人控罪成立,丘孫最高可面臨坐牢15天或500元罰款。

然而,這並非是史島近期唯一的行人死亡車禍,2024下半年,光是行人通行路口遭撞擊身亡案例便有6起。為降低車禍發生,市交通局已於2021年降低全市五個行政區車禍發生率最高街道的速限,史島海蘭大路(Hylan Boulevard )更於同年降低該路段速限至全路段每小時30哩。

數起車禍則發生在十字路口處,為此市府與市議員也以推行「採光法案」(Daylighting),透過移除十字路口停車位,提高轉彎能見度等方式,減少因視線死角造成的意外。雖市交通局日前提出該法案實施仍須物理障礙的輔助,但根據當局去年9月的公告,目前史島已有46處路口開始實行有關措施,盼藉此減少用車率高的區域車禍發生頻率。