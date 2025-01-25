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深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

史島華男駕駛左轉釀禍 撞死68歲行人

記者馬璿／紐約報導
史泰登島一名68歲男子在穿越森林大道交雷蒙德廣場處人行道時，遭左轉車輛撞擊，送醫後不治身亡。(圖片截取自谷歌街景圖)
史泰登島一名68歲男子在穿越森林大道交雷蒙德廣場處人行道時，遭左轉車輛撞擊，送醫後不治身亡。(圖片截取自谷歌街景圖)

史泰登島於本月6日發生一起行人死亡車禍，一名68歲男子在穿越西布萊頓區(West Brighton)路口時，遭左轉車輛撞擊，由於傷勢嚴重，遭撞男子送醫不久後便被宣布不治身亡；根據警方消息，肇事駕駛是一名華裔男子。

據市警車禍調查小組(Collision Investigation Squad)報告指出，受害者莫朗切(Felipe Calyeca Moranchel)當日清晨6時30分時欲跨越森林大道(Forest Avenue)交雷蒙德廣場(Raymond Place)處人行道，被駕駛一輛馬自達CX-9房車的華裔男子丘孫(Sun Hew，音譯)在左轉進入雷蒙德廣場路時撞倒。

莫朗切的頭部遭遇重擊，被緊急送往西布萊頓里奇蒙大學醫院(Richmond University Medical Center)搶救，隨後被宣布死亡。

據悉，丘孫為新普林維爾區(New Springville)居民，車禍發生後他於本月23日被控未避讓行人(Failure to Yield to Pedestrian)和未謹慎駕駛(Failrure to Exercise Due care)兩項輕罪。若未避讓行人控罪成立，丘孫最高可面臨坐牢15天或500元罰款。

然而，這並非是史島近期唯一的行人死亡車禍，2024下半年，光是行人通行路口遭撞擊身亡案例便有6起。為降低車禍發生，市交通局已於2021年降低全市五個行政區車禍發生率最高街道的速限，史島海蘭大路(Hylan Boulevard)更於同年降低該路段速限至全路段每小時30哩。

數起車禍則發生在十字路口處，為此市府與市議員也以推行「採光法案」(Daylighting)，透過移除十字路口停車位，提高轉彎能見度等方式，減少因視線死角造成的意外。雖市交通局日前提出該法案實施仍須物理障礙的輔助，但根據當局去年9月的公告，目前史島已有46處路口開始實行有關措施，盼藉此減少用車率高的區域車禍發生頻率。

華裔 史泰登島 Boulevard

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