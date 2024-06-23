紐約86歲翁遭車撞身亡後…被起底是黑手黨 肇事司機恐需證人保護

卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

獨立報報導，紐約市 一名烘焙坊八旬老闆日前違規穿越馬路，慘遭市府工程車「斬首」身亡。後來死者身分被起底，竟然出身紐約五大黑手黨家族之一的吉諾維斯家族 （Genovese），金盆洗手前綽號「東尼蛋糕」（Tony Cakes），是這個犯罪家族的「士兵」。

86歲柯尼利亞洛（Antonio Conigliaro）本月12日下午3時30分，步行於布魯克林 瑞奇灣（Bay Ridge），無視禁止通行路標違規穿越馬路，遭依法直行的市府工程車撞倒後身首分離，慘被「斬首」身亡。

NEW: Footage released of city DOT truck decapitating an 86-year-old elderly man in Brooklyn.



86-year-old man Antonio Conigliaro died after he was hit by a truck. His head was found down the road from the rest of his body.



The elderly man was seen crossing the crosswalk when… pic.twitter.com/xX66ebkWK1 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 21, 2024

2005年一份聯邦起訴書顯示，柯尼利亞洛曾經是吉諾維斯犯罪家族的「士兵」，人稱「東尼蛋糕」、「東尼守望者」和「小東尼」，曾因敲詐勒索遭判處13個月徒刑。

柯尼利亞洛的友人兼律師表示，他在多年後金盆洗手，轉行做蛋糕，以「做甜點的男人東尼」為名。法庭紀錄顯示，柯尼利亞洛還擁有一家「起司蛋糕甜點店」。

Genovese mobster ‘Tony Cakes’ ID’d as elderly NYC pedestrian decapitated by DOT truck https://t.co/rHoxrtjg4r pic.twitter.com/E70C4NY2Iz — New York Post (@nypost) June 21, 2024

一名警方消息人士向紐約郵報透露，柯尼利亞洛的下場頗為諷刺，「他一生瞻前顧後，卻忘了過馬路之前要先確認雙向來車」。

柯尼利亞洛事故當場死亡，肇事的33歲運輸部門公車駕駛並未被逮捕，警方表示全案仍在調查中。

一位消息人士告訴媒體，「現在我們知道那個運輸部駕駛為什麼哭了，他可能在尋求證人保護。」

吉諾維斯犯罪家族是紐約美籍義大利 黑手黨五大家族之一，其勢力在1940至1970年代達到頂峰。