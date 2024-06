紐約86歲翁遭車撞身亡後…被起底是黑手黨 肇事司機恐需證人保護

獨立報報導,紐約市 一名烘焙坊八旬老闆日前違規穿越馬路,慘遭市府工程車「斬首」身亡。後來死者身分被起底,竟然出身紐約五大黑手黨家族之一的吉諾維斯家族 (Genovese),金盆洗手前綽號「東尼蛋糕」(Tony Cakes),是這個犯罪家族的「士兵」。

86歲柯尼利亞洛(Antonio Conigliaro)本月12日下午3時30分,步行於布魯克林 瑞奇灣(Bay Ridge),無視禁止通行路標違規穿越馬路,遭依法直行的市府工程車撞倒後身首分離,慘被「斬首」身亡。

NEW: Footage released of city DOT truck decapitating an 86-year-old elderly man in Brooklyn.



86-year-old man Antonio Conigliaro died after he was hit by a truck. His head was found down the road from the rest of his body.



The elderly man was seen crossing the crosswalk when… pic.twitter.com/xX66ebkWK1