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紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

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紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)
紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約39歲男子帕克斯(Kashaan Parks)10日因強姦等罪嫌被捕，舉報人是他的親生母親。

帕克斯涉嫌在5月1日凌晨，在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴，犯案過程被附近的監視攝影機錄下。

56歲的比佛莉‧帕克斯(Beverly Parks)對紐約郵報(New York Post)說，當她發現自己親生兒子就是兇嫌後，她花了一整夜勸兒子自首。

影片來源：YouTube PIX11 News

帕克斯被控犯下一級強姦、攻擊、勒殺、性虐待、公共猥褻和騷擾罪。

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自Yo...
紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

據比佛莉說，自從帕克斯的父親上個月在醫院去世後，帕克斯一直在酗酒和吸毒問題中掙扎。

帕克斯目前無業，已婚，有兩個孩子。

「我要我的兒子對自己的行為負責，無論他是喝醉、吸毒還是心碎，」比佛莉說，「他做錯了事，他必須面對。沒有第二句話。」

帕克斯過去曾兩度被捕，其中一次是涉嫌在布朗士襲擊一名46歲的女性。

比佛莉表示，她希望受害者能找到原諒她兒子的方法。

「我也是女性，對於發生在她身上的事情我感到很抱歉。我每天睜開及閉上眼時，都祈求上帝能保佑她無恙，並希望她能寬恕我的兒子。」

「無論她未來會過著什麼樣的人生，這都是我餘生無法忘記的問題。」

布朗士

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