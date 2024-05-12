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中央公園搶劫案 同比激增350%

記者顏潔恩／紐約報導
受到紐約客、遊客喜愛的中央公園，在今年頻發搶案。(本報檔案照)
受到紐約客、遊客喜愛的中央公園，在今年頻發搶案。(本報檔案照)

據紐約市警數據，全市的搶劫案件在今年有上漲的趨勢，較去年同期增加超過5%，而受到紐約客及遊客喜愛、位於曼哈頓中央公園更是激增350%；專家也指出，搶劫案通常難以偵破，主因是由於搶匪多為隨機犯案，受害者要指認有一定難度，導致搶匪難以落網。

儘管槍擊、凶殺等重大暴力犯罪率有所下降，但統計顯示，2024年截至當前，搶劫案件相較2023年同期增加5.6%，去年共發生5228起案件，今年同期共多出294宗。

退休紐約警探、約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)兼職教授吉卡龍(Joseph Giacalone)對此回應，通常因受害者不認識襲擊者，導致搶劫案的逮捕率很低，只有25%的案件得以偵破。

他說，對於了解情況的人而言，搶劫案激增並不是一件令人驚訝的事，「這是因為搶劫是一種大部分人無法識別出攻擊者身分的犯罪行為，就算歹徒落網，地區檢察官最終也會釋放這些人，導致再犯。」

最新數據也顯示，4月在曼哈頓中央公園發生一系列搶劫案，曾在短短27個小時內發生三起案件，與去年同期相比，截至5月5日，公園內的搶劫案數量激增了350%，從原本的四宗案件上升至18宗；與此同時，遊客集中的中城地區，也從年初起的45宗案件增至當前的67宗，增長率近50%。

2月24日一起在中城發生的搶劫案，一名報攤老闆被三人暴力搶劫，頭部因毆打受傷，搶走了價值百元的彩票和現金；而在布碌崙市警66分局管轄的範圍內，一名67歲的老翁於凌晨時分在地鐵站內遭三名劫匪搶劫，損失地鐵卡和手機，臉部也被揮拳致傷，據悉在該分局的搶劫案也由去年同期的28宗案件增至39宗，增長率達到39.3%。

地鐵站 曼哈頓 中央公園

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