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布碌崙騎單車者因躲避突然開啟的車門被汽車輾壓致死

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙一名騎單車者因躲避路邊突然開啟的車門被旁邊駛過的汽車壓死。(本報檔案照)
布碌崙一名騎單車者因躲避路邊突然開啟的車門被旁邊駛過的汽車壓死。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)27日發生一起騎單車者「撞門」(dooring)或「被撞門」(being doored)事件。路邊停車處突然開啟的車門導致一名騎單車者摔倒在地，隨即被駛過的汽車輾壓致死。

警方稱，27日早上大約7時50分，一名64歲的男子在在百老匯街(Broadway)靠近洛里默街(Lorimer St.)處向東騎行，這時停靠在路邊的一輛汽車的車門突然打開，擋住了騎單車者前行的道路。目擊者告訴警方，這名騎單車者試圖向左轉彎避開車門，結果卻撞上了一輛同向行駛的藍色現代伊蘭特(Hyundai Elantra)轎車。

監控視頻顯示，就在這輛伊蘭特轎車靠近騎車者時，騎車者從單車上摔了下來。警方稱，伊蘭特轎車從受害者身上輾過。當急救人員趕到時，受害者在車下。在附近工作的特斯滕亞(Joe Terstenyak)說，受害者在車下，雖然受害者看起來並沒有被車壓住，但他卻躺在那裡一動不動。

急救人員將受害者送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行緊急搶救，但還是沒能挽回他的生命。警方目前正在尋找騎單車者的家屬，因此尚未公布其姓名。涉案兩輛汽車的司機都留在現場，沒有受到指控。

大約十個小時前，就在距離這起致命車禍不到兩個街區的地方，一輛MTA公共汽車與一輛超速奔馳車相撞。警方稱，26日晚上9時45分左右，在威廉斯堡哈里森大道（Harrison Ave）交洛里默街處，一輛紅色奔馳車闖紅燈撞上了一輛B48 路公車，一名男子從奔馳車中彈出，被急救人員送往表維醫院，經搶救無效死亡。奔馳車駕駛和至少另外四人從汽車殘骸中爬出，步行離開現場。

布碌崙 百老匯 布魯克林

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