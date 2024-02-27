布碌崙騎單車者因躲避突然開啟的車門被汽車輾壓致死
布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)27日發生一起騎單車者「撞門」(dooring)或「被撞門」(being doored)事件。路邊停車處突然開啟的車門導致一名騎單車者摔倒在地，隨即被駛過的汽車輾壓致死。
警方稱，27日早上大約7時50分，一名64歲的男子在在百老匯街(Broadway)靠近洛里默街(Lorimer St.)處向東騎行，這時停靠在路邊的一輛汽車的車門突然打開，擋住了騎單車者前行的道路。目擊者告訴警方，這名騎單車者試圖向左轉彎避開車門，結果卻撞上了一輛同向行駛的藍色現代伊蘭特(Hyundai Elantra)轎車。
監控視頻顯示，就在這輛伊蘭特轎車靠近騎車者時，騎車者從單車上摔了下來。警方稱，伊蘭特轎車從受害者身上輾過。當急救人員趕到時，受害者在車下。在附近工作的特斯滕亞(Joe Terstenyak)說，受害者在車下，雖然受害者看起來並沒有被車壓住，但他卻躺在那裡一動不動。
急救人員將受害者送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行緊急搶救，但還是沒能挽回他的生命。警方目前正在尋找騎單車者的家屬，因此尚未公布其姓名。涉案兩輛汽車的司機都留在現場，沒有受到指控。
大約十個小時前，就在距離這起致命車禍不到兩個街區的地方，一輛MTA公共汽車與一輛超速奔馳車相撞。警方稱，26日晚上9時45分左右，在威廉斯堡哈里森大道（Harrison Ave）交洛里默街處，一輛紅色奔馳車闖紅燈撞上了一輛B48 路公車，一名男子從奔馳車中彈出，被急救人員送往表維醫院，經搶救無效死亡。奔馳車駕駛和至少另外四人從汽車殘骸中爬出，步行離開現場。
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