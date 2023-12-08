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半年內劫20藥店 警緝黑衣團匪遍布3大區

記者胡聲橋／紐約報導
一夥歹徒不到五個月在紐約三大區搶劫20家藥店。(警方提供)
一夥歹徒不到五個月在紐約三大區搶劫20家藥店。(警方提供)

紐約市出現一夥黑衣劫匪，他們在不到五個月的時間內，在皇后區布碌崙(布魯克林)和史泰登島三個區共搶劫了20家藥店。警方認為，這20起藥店搶劫案手法一致，很可能就是一夥劫匪所為。警方公布這夥劫匪的視頻和照片，在全市通緝，希望公眾提供線索，協助破案。

第一起案件發生在皇后區市警104分局轄區內。7月27日約清晨5時，兩名身著黑衣的劫匪手持不明物體，打碎了位於Grand Ave.69-29號一家藥店的玻璃前門，拿走了多種處方藥。從7月底到10月初，這夥黑衣匪徒在皇后區一共搶劫了四家藥店，都是在清晨3時到6時間下手，打破前門玻璃入室搶劫，搶走的全是處方藥。

從10月5日開始，這夥劫匪轉移到布碌崙和史島等地作案，包括在布碌崙有眾多華人居住的市警68和62分局轄區作案，這夥匪徒同時還在皇后區作案。整個10月份，他們一共搶劫了布碌崙三家，史島三家和皇后區八家藥店。其中10月3日，劫匪先後在皇后區三家藥店行竊；10月15日清晨4時到6時兩小時內，劫匪跨區搶劫了史島和布碌崙的兩家藥店。作案時間同樣是凌晨時分，都是通過打破前門玻璃或窗戶的方式入室行竊。

11月，這夥劫匪在皇后區作案，共搶劫了三家藥店，其中11月13日接連搶劫了市警105轄區內的兩家藥店，匪徒當時開著一輛灰色的寶馬車作案。在11月26日的搶劫中除了處方藥，還偷走了一台自動取款機和約300元現金。12月的兩起藥店劫案都發生在史島，是在12月2日同一天發生的，兩案間隔時間只有不到20分鐘。

直到10月底之前，這夥匪徒一直都是兩人作案，從10月20在市警112和104分局轄區的兩起藥店搶劫案開始，出現了三名匪徒共同作案的情況，

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一夥歹徒不到五個月在紐約三大區搶劫20家藥店。(警方提供)
一夥歹徒不到五個月在紐約三大區搶劫20家藥店。(警方提供)

皇后區 布碌崙 紐約市

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