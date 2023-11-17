追趕劫車賊 皇后區男子被撞身亡

紐約皇后區一男子近日在追趕一名劫車賊時，不幸被撞身亡，警方正在追緝嫌犯。圖為事發地點。(谷歌地圖截圖)

紐約皇后區 一男子近日在追趕一名劫車賊時，不幸被撞身亡，警方正在追緝嫌犯。

根據警方，15日下午3時，傑克森高地(Jackson Heights)85街25-17號附近，43歲的被害男子Mauro Chimbay發現一身分不明的嫌犯在他車中翻找，Mauro Chimbay上前試圖阻止這場搶劫。

嫌犯被發現後，立刻跳上一輛白色轎車準備逃跑，Mauro Chimbay窮追不捨，甚至撲上對方的引擎蓋；嫌犯為擺脫Mauro Chimba，猛踩油门，導致受害男子被甩到人行道上；醫護人員不久後趕到現場，發現Mauro Chimba躺在路上，頭部嚴重受傷，於是將其緊急送往艾姆赫斯特醫院，但最終身亡。

警方到達事發現場時，嫌犯已經逃離現場。目前還沒有人被捕，調查仍在進行中。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。