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法拉盛買兇殺人 目擊者現身說法

記者胡聲橋／紐約報導
兇手朝顧欣近距離開槍。(警方提供)
兇手朝顧欣近距離開槍。(警方提供)

法拉盛買兇殺人案20日在紐約東區聯邦法庭繼續開審。兩名目擊者講述了兇殺現場的情況，其中的Uber司機說，他的第一反應是，槍手是一名亞裔；另一名目擊者是前紐約市警，他跟蹤了載著槍手逃走的轎車，並拍下了車牌號；此外，陪審團還聽取了FBI財務專家和皇后區警察的證詞。

證人里茲萬(Faizan Rizwan)是一名Uber車司機，和本案被告之一張哲(Zhe Zhang，音譯，下同)還是好朋友。2019年2月12日凌晨，里茲萬收到了被害人顧欣(Xin Gu)的打車請求，於是在凌晨2時30分將車開到當時的大滿貫(Grand Slam)卡拉OK廳門口。利茲萬說，他看到顧欣掐滅煙頭，走到他的車旁，正當伸手拉開車門，一名頭戴面罩，只露出兩隻眼睛的人走到顧欣身邊，近距離朝他頭部開槍。槍手連開數槍，第二槍的子彈還打穿了汽車左後邊窗的窗戶。

里茲萬說，槍手非常冷靜，動作敏捷，他說他看到了兇手的眼睛，直到現在還記得那雙眼睛，他當時認為槍手是一名亞裔。里茲萬作證時說，雖然他有這樣的第一印象，但四年多過去了，他也不確定他的指認是否完全準確。法官阿蒙(Carol Bagley Amon)問利茲萬，他到底是根據眼睛和膚色等身體特征，還是根據槍手的動作來做出這樣的判斷，利茲萬說是根據槍手的動作。利茲萬說，槍擊發生後，他馬上把車開走了，等轉過一個街口，他才停下來報警。報完警後，他又沿街區轉了一圈，回到槍擊現場。不過，本案中被指開槍殺害顧欣的阿卜魯(Antony Abreu)是非洲裔，並非亞裔。

另一名證人克羅茲爾(Robert Crozier)是大都會運輸署(MTA)的一名監督員(Supervisor)，曾在市警局擔任警探20多年；克羅茲爾作證說，2019年2月12日凌晨，他開車經過離大滿貫卡拉OK廳只有一街之隔的家得寶(Home Depot)的停車場，因為看到停車場有人影晃動，他就注意看了一會。這時，他突然聽到馬路前面傳來幾聲槍響，於是馬上驅車前往，他開車到卡拉OK歌廳所在的街口，就發現有人躺在街道上，他還看到一輛白色的轎車駛離現場，距離他的車很近。

多年的職業習慣讓克羅茲爾只看了一眼躺在地上的顧欣，就馬上驅車追了上去。克羅茲爾說，為了不讓白色轎車察覺，他故意保持正常車速和車距進行跟蹤。白色轎車遇到紅燈停下來，克羅茲爾才有機會拍了一張照片，因為覺得距離遠，克羅茲爾又把車開近了一些，拍下了清晰的車牌號。這時，白色轎車似乎有所察覺，於是在綠燈時加速離去，克羅茲爾也沒有繼續追趕。

不過，在庭審中，辯方律師拿出現場的監控錄像，顯示克羅茲爾的車在跟蹤時，和白色轎車較遠；克羅茲爾說，他發現白色轎車後，在一段很長的道路上沒有讓這輛車離開自己的視野，他已經認得這輛車了。

20日出庭作證的還包括FBI一名財務方面的專家Rubino，根據他提供的資料，顧欣在2018年第二季度，也就是離開被告余清明(Qing Ming Yu)之前，就已經開始通過自己的KG公司，從Rutgers街10號項目得到付款，而從2018年第三季度起，余清明的Amaco公司就不再收到該項目付款。

出庭作證的另一警察說，案發後一個月，他在法拉盛對余清明進行過正式的盤問，當時余清明說，顧欣另立門戶是正常的，他沒有覺得難受。余清明還告訴警方，顧欣不吸毒，也沒有敵人。

顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)
顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)
法拉盛買兇殺人案受害者顧欣。(東區聯邦法院提供)
法拉盛買兇殺人案受害者顧欣。(東區聯邦法院提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明。(東區聯邦法院提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明。(東區聯邦法院提供)

亞裔 法拉盛 槍擊

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