針灸理療騙保險 華人團夥被控欺詐

紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)日前公布一起保險 欺詐案，包括華人在內的五人團夥，被指保險欺詐額度超過2000萬元，涉嫌洗錢以及吃回扣行為，危及老年人和弱勢群體的醫療福利 。

南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)與聯邦衛生與福利部(HHS)特別探員格魯查茨(Naomi Gruchacz)等人在聲明中宣布，對針灸師劉俊怡(Junyi Liu, 音譯，下同)和王洪星(Hongxing Wang)，以及物理治療師拉奎(Jonathan Laqui)、巴爾多維諾(Mitzy Baldovino)和保險公司員工溫維克多(Victor Man)提出指控，因五人涉嫌在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的診所實施保險欺詐。

起訴書指，作為欺詐計畫的一部分，溫維克多向診所介紹病人以換取回扣，並協助向受保人支付部分酬金，同時與其他人配合，向保險公司提交不必要或從未執行的物理治療和針灸服務的保費 申領，騙取保險賠償。此外，劉俊怡還被指控通過新冠失業救濟金，涉嫌非法補貼自己與家庭成員。

據了解，劉俊怡和王洪星在2021年9月已因相關指控被起訴並逮捕，拉奎、巴爾多維諾和溫維克多則在日前被捕。

根據起訴書，在2018年到2021年期間，持有執照的針灸師劉俊怡經營診所之餘，與她的合作夥伴涉嫌欺詐性地向保險提供方開出帳單，要求報銷物理治療和針灸服務，但此類服務實際上並未按其所宣稱的方式提供，或從未提供。其他人在過程中，涉嫌允許診所使用虛假和欺詐性的信息完成註冊，並偽造醫療文件和為診所或患者支付現金回報等。

69歲的劉俊怡、63歲的王洪星和60歲的溫先生均被指控共謀實施醫療欺詐，最高刑期為20年監禁，以及共謀實施洗錢，最高刑期亦為20年。三人還被控共謀違反反回扣法，最高刑期為五年監禁。另外，劉俊怡還被控電信欺詐，最高刑期為20年，以及盜用政府資金，最高刑期為十年。溫先生亦被控違反反回扣法，最高刑期為十年。