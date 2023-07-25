交通違規被查出「持上膛幽靈槍」 3華男遭逮

警方逮捕了三名華人男子並收繳了他們的上膛幽靈槍。(市警局提供)

近日，三名華人 男子在法拉盛 駕車時因違規而被當地警方攔下，警方在其車內搜出一把上膛的幽靈槍枝後將三人逮捕，控以非法持武及違反交通信號罪。

根據市警局的報告，20日深夜11時10分左右，在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)交41大道，當地109分局警方因交通違規行為而攔下一輛凱迪拉克(Cadillac)轎車。經過進一步調查，他們找到了一把被俗稱為P80(Polymer80)的幽靈槍，逮捕在車內的三名華人男子。

三名華人分別為：報住在皇后區 162街的36歲男子田寧(Tian, Ning，音譯，下同)、皇后區150街的33歲男子何凡(He, Fan)、以及家住40路的32歲男子孫業新(Sun, Yexin)，他們被指控非法持有武器、違反交通信號(Illegal Signal)等罪。

據了解，P80是一家位於內華達州的武器生產商，主要生產聚合物成份達80%或以上的槍械部件，它是美國最大的幽靈槍套件和零部件生產商，能讓買家在一個小時或更短的時間內在家組裝出功能齊全、無法追蹤的槍枝。