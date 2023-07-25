交通違規被查出「持上膛幽靈槍」 3華男遭逮
近日，三名華人男子在法拉盛駕車時因違規而被當地警方攔下，警方在其車內搜出一把上膛的幽靈槍枝後將三人逮捕，控以非法持武及違反交通信號罪。
根據市警局的報告，20日深夜11時10分左右，在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)交41大道，當地109分局警方因交通違規行為而攔下一輛凱迪拉克(Cadillac)轎車。經過進一步調查，他們找到了一把被俗稱為P80(Polymer80)的幽靈槍，逮捕在車內的三名華人男子。
三名華人分別為：報住在皇后區162街的36歲男子田寧(Tian, Ning，音譯，下同)、皇后區150街的33歲男子何凡(He, Fan)、以及家住40路的32歲男子孫業新(Sun, Yexin)，他們被指控非法持有武器、違反交通信號(Illegal Signal)等罪。
據了解，P80是一家位於內華達州的武器生產商，主要生產聚合物成份達80%或以上的槍械部件，它是美國最大的幽靈槍套件和零部件生產商，能讓買家在一個小時或更短的時間內在家組裝出功能齊全、無法追蹤的槍枝。
在2015年，P80獲得美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)回覆，指由於其下機匣的生產過程是「單次注模成形(cast using a single shot of molten material)，因此其產品不屬於槍械機匣，亦不是槍械，其餘產品亦獲得管理局認證為非槍械。因此，P80的八成產品，可不經聯邦槍械許可證(FFL)持有人而直接送到買家手中。
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