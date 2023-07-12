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布碌崙4歲男童 爬窗墜4樓亡

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙一名四歲男童，從公寓樓四樓窗戶跌落地面致死。(谷歌街景圖)
布碌崙一名四歲男童，從公寓樓四樓窗戶跌落地面致死。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)一名四歲男童近日從一棟位於四樓的公寓窗戶摔落地面，不幸身亡；據了解，該公寓雖然加裝兒童安全防護欄，但未被固定住，才會導致意外；市兒童福利局(ACS)也提醒，夏季開窗通風時應注意安全，除了安裝安全護欄，在不使用窗戶時，也應將窗戶關閉上鎖。

該起意外發生在東弗萊布許(East Flatbush)法拉加特路(Farragut Road)3301號的一棟四層公寓樓。受害者的叔叔皮埃爾(Mark Pierre)表示，四歲喬納森(Jonathan Pierre)的母親，在10日上班時，將孩子託付給好友照看。

皮埃爾說，雖然喬納森的母親在工作，仍不時給家裡打電話，詢問孩子的情況，結果好友突然發現孩子不見了，無論在衣櫃、床底、餐桌找，就是找不到。

喬納森的母親於是急忙打了一輛計程車趕回住處，當她在公寓樓四處查看時，她聽到有人尖叫，還有人圍觀拍照，接著她就意識到兒子出了意外。

根據警方，當天約下午4時左右，喬納森爬出位於四層公寓窗戶，墜樓身亡。孩子被緊急送往國王郡醫院，但仍回天乏術。

根據皮埃爾，雖然事發公寓的窗戶有安裝兒童安全防護欄，但這些防護欄並不牢固，很容易被拆除。

而市兒童福利局也提醒，民眾在夏季經常打開窗戶通風，但根據統計，全美每年有3500到5000名的兒童不慎摔落窗外住院，其中又以幼兒和學齡前兒童發生意外的機率最高。

市兒童福利局表示，為保護幼兒，家庭應該要安裝窗戶防護裝置，另外不使用窗戶時，應該將窗戶鎖上並關閉，以免發生意外。

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