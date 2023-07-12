潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

在皇后區法拉盛 鬧市的一家華人 甜品店，在最近十天連續遭到三次破壞，被潑紅色油漆並砸玻璃，警方呼籲知情民眾提供線索。

(影音來源：讀者提供)

根據市警局及PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)，位於法拉盛40路近王子街的一家華人甜品店，11日下午1時15分遭一名蒙面男子進店破壞，他在店內潑灑紅色油漆、砸了玻璃後逃走。

法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

這已是這家商店最近十天第三次遭到破壞。2日上午約11時35分，店內被撒紅色油漆。4日中午12時35分，前台玻璃被人用鎚子打破。

法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

民間巡邏隊副會長李啟基表示，當日巡邏隊收到業者的報案求助，於是到現場了解作案過程，該甜品店位於商場之內，而歹徒只針對這一商店，其餘店鋪未受破壞，作案時他未傷及店員及他人，破壞後迅速離開。前兩次作案據信為同一人，此次作案則為另外一男子，他們應都是少數族裔，與業主並不相識。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。