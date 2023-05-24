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華男涉販毒洗錢 恐被囚20年

記者劉梓祁／紐約報導
華男為一國際販毒組織在紐約市洗錢，為該組織獲得數千萬元毒品收益。(美聯社)
華男為一國際販毒組織在紐約市洗錢，為該組織獲得數千萬元毒品收益。(美聯社)

維吉尼亞州東區(EDVA)聯邦檢察官辦公室(USAO)23日發布公告，表示一名華人男子為國際販毒組織洗錢，先取得販售古柯鹼的現金，再將不法所得全數運至紐約市，透過各種管道洗錢，為該組織獲得數千萬元毒品收益，面臨最高20年監禁。

根據法庭文件，至少從2014年開始持續至2020年，居住在中南美洲貝里斯城(Belize City)的44歲的華男陳建興(Jianxing Chen，音譯)領導並控制一個銷售網絡，負責在美國紐約、芝加哥、洛杉磯以及維州東區分發由古柯鹼銷售所得的現金。在陳建興指示下，銷售成員將毒品收益跨越國家運至紐約市，這些資金隨後通過多種方式進行洗錢，直到現金或等價物被匯到包括墨西哥在內的拉丁美洲當地販毒組織。

文件還指，陳建興通過共謀者獲得「合同」，以負責運輸和清洗贓款。這些共謀者也被基於同一份起訴書而受到控告和定罪。按照計畫，陳建興將於8月29日接受判決，最高可能面臨20年的監禁刑罰。在考慮判決準則和其他法定因素後，聯邦地區法官將對刑期做出決定。

在2021年10月，共同被告李錫智(Xizhi Li，音譯)因共謀領導為一個外國販毒組織洗錢數千萬元，被判處15年監禁。李錫智還根據他的認罪簽署了一份放棄同意令，同意將1000萬元返還給美國。

陳建興的認罪在地區法官布林克瑪(Leonie Brinkema)接納後，由維州東區聯邦檢察官艾伯(Jessica Aber)和司法部刑事部助理部長波萊特(Kenneth Polite Jr.)宣布。根據公告，聯邦緝毒署(DEA)在北京、香港、雅加達、東京、首爾和曼谷等地的辦事處也參與了對該案件的調查。國務院外交安全局(DSS)、國土安全部(DHS)、郵政督察局、國際刑警組織和海關及邊境保衛局也是該案件調查的合作夥伴。

法院表示，這起訴訟是兩個有組織犯罪緝毒工作組(OCDETF) 調查的一部分，工作組分別被稱為「黑暗城堡行動」(Operation Dark Castle)和「泰山三角行動」(Operation Taishan Triangle)，旨在識別、破壞和解散對國家構成威脅的高級別毒品販人、洗錢者、幫派和跨國犯罪組織。

毒品 紐約市 維州

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