販毒、非法持武 法拉盛19歲男判囚8年

艾成文因犯有一級非法銷售管制藥品和二級襲擊罪，被判處8年監禁，圖為警方沒收的槍枝、子彈、毒品與現金。(皇后區檢方提供)

一名因售賣大量芬太尼製品與非法槍枝彈藥的法拉盛 19歲男子，上月被判處8年監禁；皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)5月1日宣布，該男子在另一槍擊事件中致他人受傷，被判處1到3年監禁，與前罪合併服刑8年，並被沒收1萬8210元。

法院消息指，一名臥底探員從去年1月至6月對這名住在法拉盛33大道的19歲男子艾成 文(Justin Echeverry)展開調查，發現他曾在法拉盛市中心、東艾姆赫斯特與傑克森高地販毒；警員偽裝成買家，於去年1月11日與被告相約，先購買了五片鎮痛劑Percocet，隨後連續十次嚮他購買99片鎮痛劑，與1010片「羥考酮」(oxycodone)。

交易不少次數後，臥底警方在去年8月與艾成文進行第11次交易時，將他在家中逮捕，沒收了他試圖向警員出售的一把半自動幽靈槍、一把0.22口徑左輪手槍與一把PA-15突擊步槍、一包子彈以及1萬2260元的現金。

根據研究機構的化驗，艾成文售賣的管制藥品中均含芬太尼(Fentanyl)；同時艾成文被指控在去年3月於傑克森高地90街與一26歲男子爭吵時，開槍打傷其腿部。去年9月，艾成文被大陪審團以十項非法銷售管制藥品與兩項非法持有武器等，共計15項罪名被起訴。

上月，他認罪犯有一級非法銷售管制藥品罪和二級襲擊罪，法官西米諾(Toni M. Cimino)判處其8年監禁和釋放後接受5年監管。艾成文1日認罪在另一案件中非法持有槍枝，被判處1至3年監禁，合併服刑共8年。作為認罪協議的一部分，艾成文被勒令沒收1萬8210元。

凱茲稱，這些因為販賣毒品和致命武器危害社區的人，將被送進監獄 。「我們將追究任何威脅社區安全的人的責任。」