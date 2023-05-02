我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

販毒、非法持武 法拉盛19歲男判囚8年

記者高雲兒／紐約報導
艾成文因犯有一級非法銷售管制藥品和二級襲擊罪，被判處8年監禁，圖為警方沒收的槍枝、子彈、毒品與現金。(皇后區檢方提供)
艾成文因犯有一級非法銷售管制藥品和二級襲擊罪，被判處8年監禁，圖為警方沒收的槍枝、子彈、毒品與現金。(皇后區檢方提供)

一名因售賣大量芬太尼製品與非法槍枝彈藥的法拉盛19歲男子，上月被判處8年監禁；皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)5月1日宣布，該男子在另一槍擊事件中致他人受傷，被判處1到3年監禁，與前罪合併服刑8年，並被沒收1萬8210元。

法院消息指，一名臥底探員從去年1月至6月對這名住在法拉盛33大道的19歲男子艾成文(Justin Echeverry)展開調查，發現他曾在法拉盛市中心、東艾姆赫斯特與傑克森高地販毒；警員偽裝成買家，於去年1月11日與被告相約，先購買了五片鎮痛劑Percocet，隨後連續十次嚮他購買99片鎮痛劑，與1010片「羥考酮」(oxycodone)。

交易不少次數後，臥底警方在去年8月與艾成文進行第11次交易時，將他在家中逮捕，沒收了他試圖向警員出售的一把半自動幽靈槍、一把0.22口徑左輪手槍與一把PA-15突擊步槍、一包子彈以及1萬2260元的現金。

根據研究機構的化驗，艾成文售賣的管制藥品中均含芬太尼(Fentanyl)；同時艾成文被指控在去年3月於傑克森高地90街與一26歲男子爭吵時，開槍打傷其腿部。去年9月，艾成文被大陪審團以十項非法銷售管制藥品與兩項非法持有武器等，共計15項罪名被起訴。

上月，他認罪犯有一級非法銷售管制藥品罪和二級襲擊罪，法官西米諾(Toni M. Cimino)判處其8年監禁和釋放後接受5年監管。艾成文1日認罪在另一案件中非法持有槍枝，被判處1至3年監禁，合併服刑共8年。作為認罪協議的一部分，艾成文被勒令沒收1萬8210元。

凱茲稱，這些因為販賣毒品和致命武器危害社區的人，將被送進監獄。「我們將追究任何威脅社區安全的人的責任。」

艾成 法拉盛 監獄

上一則

曼哈頓43歲華裔市警 長島度假車禍身亡

下一則

紐約SHSAT指南獨漏中文版 華人憤怒

延伸閱讀

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
法拉盛深夜槍聲 4人破壞門窗駕車逃

法拉盛深夜槍聲 4人破壞門窗駕車逃
法拉盛鬧市行走相撞 男遭捅傷

法拉盛鬧市行走相撞 男遭捅傷
紐約法拉盛市中心 男子走夜路被撞 掏利器捅人

紐約法拉盛市中心 男子走夜路被撞 掏利器捅人
法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫

法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回