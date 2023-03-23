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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

被捕14次 毒蟲再犯強暴控重罪

記者張心／紐約報導
職業慣犯麥克弗。(取自Jamel McIver推特)
職業慣犯麥克弗。(取自Jamel McIver推特)

一名21歲女子日前在返回紐約市上西區的家中時，遭職業慣犯「癮君子」尾隨，進入公寓樓電梯後遭脅迫，被拉至樓梯間強暴；嫌犯也曾尾隨布朗士區16歲少女進公寓，並從防火通道潛入其家中強暴。

根據法院紀錄，30歲的麥克弗(Jamel Mciver)有14次被捕紀錄，因有毒癮而送戒毒康復中心，但因律師失誤被釋放，本月4日凌晨1時20分左右，隨機尾隨女子強暴。

根據曼哈頓地區檢方起訴書，麥克弗跟蹤一名21歲女子，尾隨走入上西區西65街和西區大道(West End Avenue)附近的公寓，在對方進入電梯間後，脅迫受害人離開電梯，並逼迫對方進入樓梯間，威挾並強暴該女子，之後徒步逃離現場。

警方表示，麥克弗揚言「不從就殺了她」；被害人用手機拍到麥克弗的臉，同警方對比樓外監控錄像一致。

作為有14次犯罪紀錄的慣犯，麥克弗曾在2019年，於布朗士跟蹤一名16歲少女，通過防火通道進入對方家中，試圖強暴當時正在熟睡的受害人，威脅「不要叫，我有槍」。逃亡的麥克弗在兩日後被逮捕，於2020年無擔保釋放，法關為受害者發出保護令。

本月上西區作案後，麥克弗於5日再次被捕，檢方22日以一級強暴罪、一級犯罪性行為罪、二級性動機入室盜竊罪起訴。

麥克弗在上西區犯案後後逃跑。(警方提供)
麥克弗在上西區犯案後後逃跑。(警方提供)

布朗士 紐約市 曼哈頓

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