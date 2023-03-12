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莊文怡競選總部前門遭人撬開 財物未損

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡的競選總部大門遭人撬開。圖為警員到場調查。(莊文怡提供)
莊文怡的競選總部大門遭人撬開。圖為警員到場調查。(莊文怡提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前位於班森賀的競選總部遭人持工具撬開大門，經確認未損失貴重物品；莊文怡指，碰巧因監控錄像沒電，將電源關閉而未拍攝到案發經過，轄管當地的市警62分局目前已介入調查。

莊文怡是班森賀州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長，競選期間一直在位於布碌崙灣25街29號的俱樂部中心活動；11日她在當地超市購物後來到競選總部，打算為下午的活動準備，抵達時發現大門竟敞開著。

起初還以為是前一晚義工們因下雨匆匆離開，有人忘了給門上鎖，但經查證，工作人員確定已鎖上門；她立即向62分局報警，警員調查後發現大門的雙重鎖頭都被人撬開，且中心內還有一個平時會上鎖的辦公用小房間，也被撬開。

在開啟競選活動後，莊文怡在競選總部內外設監控錄像，以防萬一，可惜案發當晚碰巧沒電，她索性關上電源，結果馬上就出事；目前未發現遺失任何物品，所幸總部內也沒置放貴重財物，由於正在競爭市議員，她非常珍貴的連署簽名簿子也沒存放在中心內，若不慎遺失恐怕會影響選舉。

第43市議員選區是今年最受華人矚目的競選之一，有望選出首個布碌崙南區的亞裔市議員；除莊文怡外，其他對手包括松柏之家社區服務中心的執行總監陳偉儀、前教育人士吳溢文。

布碌崙 亞裔 眾議員

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