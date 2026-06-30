隨著夏季旅遊與加州觀光人潮增加 CDFA 提醒旅客千萬不要打包害蟲在暑期旅遊旺季來臨之際，更要注意害蟲隨蔬果及其他農產品傳播的風險

請勿將水果與蔬菜帶入加州，幫助防止入侵性害蟲的傳播。

【舊金山訊】2026 年夏季旅遊需求預計將大幅攀升，加州 食品與農業部 （CDFA）與其聯邦合作機構及加州各縣農業專員，提醒民眾在旅行時切勿攜帶可能藏有入侵性害蟲及植物病害的農產品。

根據美國汽車協會（AAA），許多美國民眾在今年有更頻繁的出遊計劃，並預期他們 2026 年的度假次數將高於2025 年。

官員表示，今年夏季旅遊人潮攀升，加上多場國際足球盛事在加州舉行，吸引更多國內外旅客前來，將大幅增加入侵性果蠅和其他害蟲搭乘水果、蔬菜、植物及其他農產品的「便車」的傳播風險。

雖然這些險象並非出於故意，但一旦外來害蟲或植物病害被帶入加州，便可能迅速散播，嚴重危害加州的農業及民眾的後花院。

CDFA 植物健康與害蟲防治服務處處長 Victoria Hornbaker 表示：「暑期旅遊旺季意味著人員流動增加，害蟲的傳播風險也隨之增高。隨著旅遊活動持續增長，預防措施比以往任何時候更顯重要。大多數遊客並沒有意識到攜帶農產品進入加州可能會造成的破壞性有多大，因此CDFA 特別提醒大家：無論您是外出旅行還是返程，都要注意不要打包害蟲回加州。」

為防止破壞性害蟲和植物病害進入加州，農業檢疫人員及檢疫犬隊持續在機場、港口及邊境口岸堅守崗位，認真辨識旅客行李中的潛在風險。旅客務必主動申報所攜帶的農產品，接受檢查，以防止入侵性害蟲進入加州。

加州在 2023 年和 2024 年曾爆發前所未有的入侵性果蠅疫情，相信與未經許可運輸受感染農產品有關，並導致加州多地實施檢疫，防治經費更超過兩億美元。加州仍持續監測並應對入侵性害蟲。

2025 年加卅共通報了169 起入侵性果蠅發現事件。加州目前仍有兩處地方實施果蠅檢疫，同時在過去一年中已成功完成四起撲滅作業。州政府官員表示，防止入侵性害蟲進入加州，遠比應對大規模蟲害爆發更有效，也更能節省成本。

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