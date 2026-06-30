匯點教會中文班9月12日開課 培養品格傳承文化 即日起開放報名
【工商訊】為推廣中華文化、提升華裔子女中文能力，並協助家長建立良好的親子互動，位於東灣聖利安住（San Leandro）的匯點教會（Crosspoint Church San Leandro）將於2026年9月12日正式開辦新學年度中文班，即日起受理報名，歡迎有興趣的家庭踴躍參加。
匯點教會表示，中文班課程不僅著重於中文聽、說、讀、寫能力的培養，更重視品格教育，希望透過生動活潑的教學方式，引導孩子在快樂學習中文的同時，也能建立良好的生活態度與價值觀，並在成長過程中深化對中華文化的認識與認同。
本次課程共規劃30堂課，每週六上午10時至中午12時上課，內容兼顧語文學習、文化體驗及品格培育，讓學生在互動式教學環境中提升學習興趣。教會也期盼透過課程，增進親子交流，協助家長陪伴孩子共同學習，建立更緊密的家庭關係。
主辦單位指出，隨著華裔家庭愈來愈重視雙語教育，學習中文除了有助於日後升學及職涯發展，更是延續中華文化的重要橋梁。中文班希望為孩子打造優質的學習環境，讓他們在海外成長的同時，也能保有語言能力與文化根基，成為兼具國際視野與文化素養的新世代。
由於招生名額有限，教會提醒有意報名者儘速報名，以免向隅。
中文班資訊：
開課日期：2026年9月12日
上課時間：每週六上午10時至中午12時
課程堂數：30堂
上課地點：615 Lewelling Blvd., San Leandro, CA 94579
洽詢電話：408-586-8638
網站：https://xpsl.org/cc
有興趣的家長亦可掃描活動海報上的QR Code，查詢更多課程資訊及完成報名。
中文班訂於2026年9月12日正式開課，地點在加州聖利安住的匯點教會，詳細地址為615 Lewelling Blvd., San Leandro, CA 94579，方便家長依地址前往報名與上課。 課程除加強中文聽、說、讀、寫能力外，也重視品格教育與文化體驗，透過生動互動的方式，讓孩子在學中文的同時建立價值觀並認識中華文化。 因招生名額有限，教會呼籲有意報名者儘速報名，以免向隅。課程共30堂，每週六上午10時至中午12時上課，也有助親子共同學習與增進家庭互動。
精華 FAQ
中文班訂於2026年9月12日正式開課，地點在加州聖利安住的匯點教會，詳細地址為615 Lewelling Blvd., San Leandro, CA 94579，方便家長依地址前往報名與上課。
課程除加強中文聽、說、讀、寫能力外，也重視品格教育與文化體驗，透過生動互動的方式，讓孩子在學中文的同時建立價值觀並認識中華文化。
因招生名額有限，教會呼籲有意報名者儘速報名，以免向隅。課程共30堂，每週六上午10時至中午12時上課，也有助親子共同學習與增進家庭互動。
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