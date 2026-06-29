慶祝美國建國250週年　美國藍夢無限推出「無限關節靈」買一送一優惠全新配方結合D-氨基葡萄糖、硫酸軟骨素等多重成分　關注關節保養與行動力

美國藍夢無限「無限關節靈」

為慶祝美國建國250週年，美國藍夢無限國際藥業推出國慶期間限時優惠活動，旗下明星產品「無限關節 靈（Glucosamine MAX™）」即日起實施「買一盒送一盒」優惠，讓消費者以更優惠的價格照顧自己與家人的關節健康。

隨著年齡增長，人體關節軟骨中的營養成分會逐漸流失，關節磨損、僵硬及活動不便等問題也日益普遍。許多人熟悉補充鈣質的重要性，卻忽略了D-氨基葡萄糖（Glucosamine）也是維持關節健康的重要營養素。D-氨基葡萄糖是形成軟骨細胞的重要成分，也是關節軟骨基質與關節液的主要構成元素之一，有助於維持關節正常功能。

此外，硫酸軟骨素（Chondroitin Sulfate）同樣是維持關節軟骨與滑液健康的重要成分。相關研究指出，D-氨基葡萄糖與硫酸軟骨素搭配補充，有助於提供關節所需營養，維持靈活度與舒適度。

美國藍夢無限國際藥業表示，「無限關節靈（Glucosamine MAX™）」多年來深受消費者肯定，此次更升級全新配方，精選多項關節保健成分，包括每份含D-Glucosamine Sulfate（D-氨基葡萄糖）1,500毫克、Chondroitin Sulfate（硫酸軟骨素）1,000毫克、第二型膠原蛋白（Collagen Type II）800毫克、MSM（甲基硫醯基甲烷）800毫克、乳香萃取物（Boswellia Serrata Extract）250毫克，以及白柳樹皮萃取（White Willow Bark Extract）200毫克等，搭配美國高分子濃縮技術製成，希望提供完整的關節保養配方。

業者指出，產品主要特色包括：

• 補充關節軟骨與滑液所需營養，有助維持關節健康。

• 結合第二型膠原蛋白及MSM等成分，提供完整關節保健配方。

• 添加乳香與白柳樹皮萃取等植物成分，作為日常保養之用。

• 協助維持關節靈活度與行動力，適合長期保養需求。

• 適合中高齡族群及經常運動、需重視關節保健者。

業者表示，「無限關節靈」適合關心關節健康、中高齡族群、長時間站立或勞動工作者，以及希望維持行動力與生活品質的民眾作為日常營養補充。

產品100%於美國符合GMP及NSF規範的註冊工廠生產製造。即日起至美國國慶優惠期間，推出「買一盒送一盒」限時活動。

洽詢電話：1-877-808-6188（中文服務請按2）或1-516-690-8888。

更多產品資訊可至官方網站：www.ultramaxusa.com查詢。