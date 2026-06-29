慶祝美國建國250週年 美國藍夢無限推出「無限關節靈」買一送一優惠全新配方結合D-氨基葡萄糖、硫酸軟骨素等多重成分 關注關節保養與行動力
為慶祝美國建國250週年，美國藍夢無限國際藥業推出國慶期間限時優惠活動，旗下明星產品「無限關節靈（Glucosamine MAX™）」即日起實施「買一盒送一盒」優惠，讓消費者以更優惠的價格照顧自己與家人的關節健康。
隨著年齡增長，人體關節軟骨中的營養成分會逐漸流失，關節磨損、僵硬及活動不便等問題也日益普遍。許多人熟悉補充鈣質的重要性，卻忽略了D-氨基葡萄糖（Glucosamine）也是維持關節健康的重要營養素。D-氨基葡萄糖是形成軟骨細胞的重要成分，也是關節軟骨基質與關節液的主要構成元素之一，有助於維持關節正常功能。
此外，硫酸軟骨素（Chondroitin Sulfate）同樣是維持關節軟骨與滑液健康的重要成分。相關研究指出，D-氨基葡萄糖與硫酸軟骨素搭配補充，有助於提供關節所需營養，維持靈活度與舒適度。
美國藍夢無限國際藥業表示，「無限關節靈（Glucosamine MAX™）」多年來深受消費者肯定，此次更升級全新配方，精選多項關節保健成分，包括每份含D-Glucosamine Sulfate（D-氨基葡萄糖）1,500毫克、Chondroitin Sulfate（硫酸軟骨素）1,000毫克、第二型膠原蛋白（Collagen Type II）800毫克、MSM（甲基硫醯基甲烷）800毫克、乳香萃取物（Boswellia Serrata Extract）250毫克，以及白柳樹皮萃取（White Willow Bark Extract）200毫克等，搭配美國高分子濃縮技術製成，希望提供完整的關節保養配方。
業者指出，產品主要特色包括：
• 補充關節軟骨與滑液所需營養，有助維持關節健康。
• 結合第二型膠原蛋白及MSM等成分，提供完整關節保健配方。
• 添加乳香與白柳樹皮萃取等植物成分，作為日常保養之用。
• 協助維持關節靈活度與行動力，適合長期保養需求。
• 適合中高齡族群及經常運動、需重視關節保健者。
業者表示，「無限關節靈」適合關心關節健康、中高齡族群、長時間站立或勞動工作者，以及希望維持行動力與生活品質的民眾作為日常營養補充。
產品100%於美國符合GMP及NSF規範的註冊工廠生產製造。即日起至美國國慶優惠期間，推出「買一盒送一盒」限時活動。
洽詢電話：1-877-808-6188（中文服務請按2）或1-516-690-8888。
更多產品資訊可至官方網站：www.ultramaxusa.com查詢。
業者在美國國慶期間推出限時「買一盒送一盒」活動，讓消費者能以較優惠價格補充關節營養，並作為照顧自己與家人關節健康的日常選擇。 新配方包含D-氨基葡萄糖1500毫克、硫酸軟骨素1000毫克、第二型膠原蛋白、MSM、乳香萃取物與白柳樹皮萃取，訴求完整關節保養。 產品主打中高齡族群、經常運動者、長時間站立或勞動工作者，以及希望維持關節靈活度、行動力與生活品質的人作為日常營養補充。
精華 FAQ
業者在美國國慶期間推出限時「買一盒送一盒」活動，讓消費者能以較優惠價格補充關節營養，並作為照顧自己與家人關節健康的日常選擇。
新配方包含D-氨基葡萄糖1500毫克、硫酸軟骨素1000毫克、第二型膠原蛋白、MSM、乳香萃取物與白柳樹皮萃取，訴求完整關節保養。
產品主打中高齡族群、經常運動者、長時間站立或勞動工作者，以及希望維持關節靈活度、行動力與生活品質的人作為日常營養補充。
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