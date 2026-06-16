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父親節送健康好禮 無限康糖靈買一送一優惠登場全新升級配方結合藤黃果、野生玉桂與葫蘆巴種籽 助力健康血糖管理

工商訊
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無限康糖靈
無限康糖靈

[工商訊] 父親節將至，送禮不如送健康。美國無限藥業特別推出父親節限時優惠活動，即日起凡透過專線訂購「無限康糖靈」（DiabesTrol Max™），即可享有「買一盒送一盒」超值優惠，陪伴家人關注健康、守護幸福生活。

隨著現代人飲食習慣改變與生活壓力增加，血糖管理已成為許多家庭關注的重要課題。無限康糖靈採用全新升級植物配方，結合南美洲藤黃果提取物、野生玉桂提取物、葫蘆巴種籽精華，以及苦瓜、武靴藤、越橘、胭脂仙人掌等多種天然植物萃取成分，並運用現代納米緩釋技術製成，協助維持健康血糖代謝與身體機能平衡。

六大植物精華配方 協助日常血糖管理

無限康糖靈精選多種天然植物營養成分：

野生玉桂提取物

有助促進醣類代謝，協助維持健康血糖水平。

葫蘆巴種籽萃取精華

含豐富植物營養素，有助支持胰島素正常功能。

苦瓜萃取精華

富含植物活性成分，可作為日常血糖管理的營養補充。

武靴藤提取物

傳統草本植物，廣泛應用於血糖保健領域。

胭脂仙人掌提取物

有助促進新陳代謝，維持身體健康機能。

藤黃果提取物

協助調節餐後醣類吸收，支持健康代謝。

天然植物配方 GMP藥廠生產

無限康糖靈於美國GMP標準藥廠生產製造，採用植物纖維膠囊，100%植物性配方，不含動物性成分，素食者亦可安心食用。產品以天然植物萃取精華為基礎，作為日常營養補充與健康管理的輔助選擇。

父親節限時優惠 買一送一

為回饋廣大消費者支持，即日起至父親節活動期間，凡憑本則新聞致電訂購，即可享有「買一盒送一盒」限時優惠。

訂購專線：516-690-8888

養生諮詢專線：1-877-808-6188

更多產品資訊請瀏覽：

Ultra Max USA官方網站

本產品屬營養保健食品，非藥品，無法取代醫師診療與藥物治療；如有疾病或服用處方藥物者，食用前請先諮詢專業醫療人員。

精華 FAQ

  • 活動主打無限康糖靈（DiabesTrol Max™），即日起透過專線訂購即可享有買一盒送一盒優惠，訴求以健康禮物陪伴家人關注血糖管理與日常保健。

  • 產品採全新升級植物配方，結合藤黃果、野生玉桂、葫蘆巴種籽，以及苦瓜、武靴藤、越橘、胭脂仙人掌等成分，並以納米緩釋技術製成。

  • 新聞明確指出無限康糖靈屬營養保健食品，並非藥品，不能取代醫師診療或藥物治療；若有疾病或正在服用處方藥，食用前應先諮詢專業醫療人員。

血糖 父親節

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