我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普民調支持度創新低 鄉村票倉鬆動 拉美裔、年輕人也跑票

31歲女移民寒冬下遭ICE獨留街頭凍死 驗屍判斷為「凶殺」 家屬喊告

第42屆華運會國樂藝能競賽圓滿落幕30位選手同場競藝 傳統音樂薪火相傳

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華運會主任委員陳立功(後右一)、執行顧問呂玉貞(後右二)、國樂藝能競賽召集人范華...
華運會主任委員陳立功(後右一)、執行顧問呂玉貞(後右二)、國樂藝能競賽召集人范華倫(後左四)、評審傅旭芳(前左一)與評讅團和優勝選手合影。

[舊金山訊] 第42屆金山灣區華人運動大會國樂藝能競賽日前於加州聖塔克拉拉（Santa Clara）圓滿舉行，共吸引30位選手參賽。競賽依年齡分為青少年組、高年級組及成年組，參賽者分別以古箏、葫蘆絲等傳統樂器演奏自選曲目，透過悠揚樂聲展現對中華音樂文化的熱愛與學習成果。

評審團表示，本屆參賽選手整體表現亮眼，不論青少年或成人組皆展現紮實演奏功力，部分選手更已具備獨當一面的舞台實力。由於整體水準相當接近，評審在評分過程中面臨不小挑戰，部分獎項因此出現並列情形。評審團也勉勵學習者除持續精進演奏技巧外，更應深入了解樂曲創作背景與時代意涵，提升音樂表現力與感染力。

各組優勝名單揭曉 表現備受肯定

青少年組（Youth Group）方面，Annie Gao榮獲第一名；Claire Zhang與Elaine Lee並列第二名；Daphne Lee及Kate He獲得第三名。

高年級組（Teen Group）由Bojun Yang（古箏）及Adelina Lee（葫蘆絲）並列第一名；Allison Guan獲得第二名；Chelsea Ha、Natasha Kuo及Melissa Liu並列第三名。

成年組（Adult Group）由Qingyuan Lu奪得第一名；Anh Ha與Cindy Zhu並列第二名；Cheryl Wang及Cathy Gill獲得第三名。

華運會推動文武並重 傳承中華文化

國樂藝能競賽召集人范華倫表示，華運會長期重視藝文教育與文化傳承。國樂是中華文化的重要資產，希望透過競賽平台提供學習與交流機會，鼓勵年輕世代接觸傳統音樂，建立自信，讓中華文化在海外持續深耕發展。

華運會主任委員陳立功指出，華運會多年來秉持「文武並重」理念，除舉辦各項運動賽事外，也透過藝能競賽推廣文化教育。看到許多年輕學子投入國樂學習、展現優秀才華，讓傳統文化得以代代傳承，正是活動舉辦的重要價值所在。

執行顧問呂玉貞則表示，音樂與運動皆是人生重要養分。音樂能培養專注力、美感與人文素養，運動則有助於建立健康體魄與積極態度，期勉年輕朋友兼顧藝術與體育發展，培養健全人格與多元能力。

本次競賽由傅旭芳、魏珂恩、宋婉雲、陳立功及呂玉貞擔任評審。參賽者輪番登台演出，各展所長，充分展現灣區僑界在文化藝術教育與傳承上的豐碩成果。由於選手整體表現優異，評審團特別增設獎勵名額，以鼓勵更多青少年持續精進技藝。主辦單位表示，國樂藝能競賽是推動文化傳承的重要平台，期盼未來吸引更多家庭與青年參與，共同傳承並發揚中華傳統音樂之美。

榮獲第一名的國樂參賽選手。
榮獲第一名的國樂參賽選手。

精華 FAQ

  • 本屆競賽於加州聖塔克拉拉舉行，屬於第42屆金山灣區華人運動大會活動之一，共吸引30位選手參賽，依年齡分組同場切磋國樂技藝。

  • 比賽分為青少年組、高年級組及成年組，選手多以古箏、葫蘆絲等傳統樂器演奏自選曲目，藉由舞台表現展現對中華音樂文化的熱愛與學習成果。

  • 評審認為整體水準相當接近，部分獎項因此並列；主辦方則強調華運會重視文武並重，希望透過競賽鼓勵年輕世代學習國樂，持續傳承中華文化。

灣區 舊金山 華人

上一則

強化免疫力 守護健康第一道防線綠健飲天然調節免疫機能 助力現代人提升防護力與健康品質

下一則

市長話金山／新財年預算 續守護社區安全

延伸閱讀

華運會傳遞聖火 數百人共同參與

華運會傳遞聖火 數百人共同參與
「華人盃」網球團體賽 15隊鏖戰

「華人盃」網球團體賽 15隊鏖戰
華府亞太青少年管弦樂團音樂會 展現成果

華府亞太青少年管弦樂團音樂會 展現成果
奇諾岡華協 卡拉OK歌唱賽成績揭曉

奇諾岡華協 卡拉OK歌唱賽成績揭曉
2026美國味全繪畫比賽「我生活中的中華文化」

2026美國味全繪畫比賽「我生活中的中華文化」

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
北加一名男子試圖攜帶爆裂物、打火機、刀具和束線帶在沙加緬度機場登機被捕。(自沙加緬度國際機場臉書)

北加男試圖帶爆炸物登機炸周末航班？ 在沙加緬度機場被捕

2026-06-07 02:00

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說