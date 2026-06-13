第42屆華運會國樂藝能競賽圓滿落幕30位選手同場競藝 傳統音樂薪火相傳

華運會主任委員陳立功(後右一)、執行顧問呂玉貞(後右二)、國樂藝能競賽召集人范華倫(後左四)、評審傅旭芳(前左一)與評讅團和優勝選手合影。

[舊金山 訊] 第42屆金山灣區華人 運動大會國樂藝能競賽日前於加州聖塔克拉拉（Santa Clara）圓滿舉行，共吸引30位選手參賽。競賽依年齡分為青少年組、高年級組及成年組，參賽者分別以古箏、葫蘆絲等傳統樂器演奏自選曲目，透過悠揚樂聲展現對中華音樂文化的熱愛與學習成果。

評審團表示，本屆參賽選手整體表現亮眼，不論青少年或成人組皆展現紮實演奏功力，部分選手更已具備獨當一面的舞台實力。由於整體水準相當接近，評審在評分過程中面臨不小挑戰，部分獎項因此出現並列情形。評審團也勉勵學習者除持續精進演奏技巧外，更應深入了解樂曲創作背景與時代意涵，提升音樂表現力與感染力。

各組優勝名單揭曉 表現備受肯定

青少年組（Youth Group）方面，Annie Gao榮獲第一名；Claire Zhang與Elaine Lee並列第二名；Daphne Lee及Kate He獲得第三名。

高年級組（Teen Group）由Bojun Yang（古箏）及Adelina Lee（葫蘆絲）並列第一名；Allison Guan獲得第二名；Chelsea Ha、Natasha Kuo及Melissa Liu並列第三名。

成年組（Adult Group）由Qingyuan Lu奪得第一名；Anh Ha與Cindy Zhu並列第二名；Cheryl Wang及Cathy Gill獲得第三名。

華運會推動文武並重 傳承中華文化

國樂藝能競賽召集人范華倫表示，華運會長期重視藝文教育與文化傳承。國樂是中華文化的重要資產，希望透過競賽平台提供學習與交流機會，鼓勵年輕世代接觸傳統音樂，建立自信，讓中華文化在海外持續深耕發展。

華運會主任委員陳立功指出，華運會多年來秉持「文武並重」理念，除舉辦各項運動賽事外，也透過藝能競賽推廣文化教育。看到許多年輕學子投入國樂學習、展現優秀才華，讓傳統文化得以代代傳承，正是活動舉辦的重要價值所在。

執行顧問呂玉貞則表示，音樂與運動皆是人生重要養分。音樂能培養專注力、美感與人文素養，運動則有助於建立健康體魄與積極態度，期勉年輕朋友兼顧藝術與體育發展，培養健全人格與多元能力。

本次競賽由傅旭芳、魏珂恩、宋婉雲、陳立功及呂玉貞擔任評審。參賽者輪番登台演出，各展所長，充分展現灣區僑界在文化藝術教育與傳承上的豐碩成果。由於選手整體表現優異，評審團特別增設獎勵名額，以鼓勵更多青少年持續精進技藝。主辦單位表示，國樂藝能競賽是推動文化傳承的重要平台，期盼未來吸引更多家庭與青年參與，共同傳承並發揚中華傳統音樂之美。

榮獲第一名的國樂參賽選手。