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無限康糖靈 降糖全新配方：【藤黃果+野生玉桂+葫蘆巴種籽】預防和改善糖尿病併發症首選

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「無限康糖靈（DiabesTrol Max™）」
「無限康糖靈（DiabesTrol Max™）」

最新研究發現，高濃度南美洲野生「藤黃果提取物（搭配玉桂提取物與葫蘆巴種籽）」對於血糖調控具有顯著效果，並有助於預防糖尿病併發症

美國無限藥業推出的「無限康糖靈（DiabesTrol Max™）」，採用多種南美洲珍貴野生植物精華製成，包括野生玉桂提取物、葫蘆巴種籽、藤黃果提取物（俗稱番石榴）、胭脂仙人掌粉末、武靴藤提取物、越橘提取物及苦瓜提取物等，並結合先進奈米緩釋技術研發而成，旨在協助糖尿病患者達到調理效果。

產品透過調整體質，將偏弱酸性的體內環境逐步轉化為較為平衡的狀態，進而促進胰島素分泌與活性，並有助於修復受損胰臟、促進胰島β細胞再生，提升胰島素對血糖的調節能力，從而達到穩定血糖的效果。同時，有助於改善常見症狀，如多飲、多食、多尿、體重減輕、四肢乏力及失眠等問題，並進一步提升整體免疫力、延緩老化。

其主要成分具備六大功效：

南美洲野生玉桂提取物：有助提升血糖代謝效率，協助調節血糖並減少併發症風險。

中東葫蘆巴種籽萃取：有助支持胰臟功能，促進代謝平衡，協助穩定血糖。

印度苦瓜萃取：含有天然活性成分，有助降低血中葡萄糖濃度。

斯里蘭卡武靴藤提取物：有助支持胰島β細胞功能與修復。

墨西哥胭脂仙人掌提取物：有助維持正常血糖水平並提升胰島素敏感度。

南非藤黃果提取物：有助減少餐後葡萄糖吸收，協助改善血糖代謝。

適用族群包括：

第一型與第二型糖尿病初期患者（血糖偏高或需依賴藥物維持正常者）；糖尿病相關心血管問題患者（如冠心病）；糖尿病腎病患者（如蛋白尿、水腫及高血壓）；以及糖尿病眼部併發症患者（如視網膜病變、視力下降、白內障或青光眼）。

本產品於美國GMP標準藥廠製造，採用植物膠囊，為100%植物性配方，適合素食者使用。

併發症 糖尿病

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