從種植到收穫的療癒力 園藝專家許承恩分享有機栽培心法

【舊金山訊】隨著科技快速發展與社會節奏加快，現代人在生活中普遍承受著身心壓力與情緒焦慮。如何在繁忙生活中找到舒壓出口、調整節奏，已成為當前大眾關注的重要課題。近年來，透過園藝活動來紓解壓力、療癒身心，逐漸成為一種健康且受歡迎的生活方式。

親手種植與照顧植物，不僅能在收穫時帶來成就感，更能在接觸土地與自然的過程中，感受「接地氣」的寧靜與滿足，進而促進身心健康，培養正向、樂觀的生活態度。

為推廣健康生活理念，金山灣區 「媽媽教室」特別於2026年4月17日（星期五）上午10時至12時舉辦「園藝講座」，並榮幸邀請擁有數十年實務經驗的園藝專家——許承恩先生（許哥）擔任主講人。許承恩曾派駐非洲賴索托王國農耕隊王后農場，具備豐富的國際農業實務經驗，將以深入淺出的方式分享專業知識，無論是初學者或有經驗的園藝愛好者，皆能獲益良多。

主辦單位表示，本次講座內容實用豐富，歡迎有興趣民眾踴躍參加，把握難得的學習機會，為生活增添綠意與活力。

📌活動資訊

課程名稱： 如何保養和美化自家園藝景觀，及有機花卉蔬果的施肥、剪枝與病蟲害預防

講 員： 許承恩先生

時 間： 2026年4月17日（星期五）10:00am－12:00pm

地 點： 金山灣區華僑文教服務中心

（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

洽詢電話： (408) 252-7070

Email：[email protected]

👨‍🌾講員簡介

許承恩從事農業相關學習與實務逾數十年，專精園藝、農藝及農業機械領域，曾任職於農業研究與改良單位，並派駐非洲賴索托王國農耕隊，負責大型農場經營與王宮園藝管理，獲王室賜名殊榮。現於美國加州經營有機農場，致力推廣有機栽培與健康農業理念。

📖講座重點內容

園藝景觀設計與施工要點

有機食品的定義與選擇

常見蔬果（如南瓜 、苦瓜、番茄等）剪枝與施肥技巧

果樹（芭樂、柑橘類）修剪與疏果方法

現場Q&A交流